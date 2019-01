8. Januar 2019, 19:30 Uhr München heute GBW will Mieten nach Sanierung verdreifachen / Erneut Überfall auf Frau

Von Anna Hoben

Namen wecken Assoziationen. Im Fall des Wohnungsunternehmens GBW zum Beispiel diese: Modernisierung, Mieterhöhungen, Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag zum Verkauf der einst staatlichen Gesellschaft mit ihren 30 000 bezahlbaren Wohnungen. Um der GBW ein neues Image zu verpassen, ändert sie nun ihren Namen in Dawonia. Das soll so viel heißen wie "Da wohn' i a", da wohne ich auch. Und es soll vermutlich heimelig-bayerisch klingen.

Was sich indes nicht ändert, ist das Geschäftsgebaren der GBW, die künftig Dawonia heißt. Gerade kriegen das die Mieter einer Wohnanlage in der Luxemburger Straße in Schwabing zu spüren. Sie sollen neue Fenster, neue Balkone, neue Bäder und einen Aufzug bekommen. Dafür sollen die Mieten kräftig steigen, bei manchen fast auf das Dreifache. Seit Beginn dieses Jahres sind dank eines neuen Gesetzes solche horrenden Mieterhöhungen nach einer Modernisierung eigentlich nicht mehr möglich. Aber die GBW hat die Arbeiten gerade noch rechtzeitig vor Silvester angekündigt, so gilt die neue Regelung noch nicht.

Als "Entmietung pur" kritisiert der Mieterverein das Vorgehen. Die GBW versichert, sie werde "gegebenenfalls Lösungen für soziale Härtefälle finden". Die Mieter in der Luxemburger Straße sind skeptisch. Sie fürchten sich davor, fast drei Jahre auf einer Baustelle zu leben. Vor allem aber haben sie große Sorge, sich ihre Wohnung und ihre Stadt irgendwann nicht mehr leisten zu können. Ihren Humor haben sie trotzdem nicht verloren. Einer von ihnen kommentiert die Namensänderung mit einem Alternativvorschlag zu Dawonia: "Da-sterb-i-nimma".

Das Wetter: Keine Sonne, dafür bewölkt und es fällt immer wieder Schnee bei maximal zwei Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Ein Bündnis gegen den Anwohner-Protest Im Norden und Nordosten Münchens plant die Stadt zwei große Siedlungsgebiete - steht deswegen aber unter starkem Druck. Nun gründet sich eine Unterstützer-Initiative für mehr Wohnungsbau. Zum Artikel

Mann soll Betrunkene in der S-Bahn sexuell missbraucht haben Selbst als Leute vorbeigehen und eine Frau im Nebenabteil Platz nimmt, hört er nicht auf. Nun steht er vor Gericht. Zum Artikel

Unbekannter attackiert Frau in der Nähe des Ostbahnhofs Dabei wurde die 30-Jährige leicht im Gesicht verletzt. In den vergangenen Wochen kam es in München zu mehreren Überfällen auf Frauen. Zum Artikel

Schrank verhindert Wohnungseinbruch in Haar​​​​​​​ Das Möbelstück stand ausgerechnet hinter dem Loch, das die Diebe ins Mauerwerk geschlagen hatten. Zum Artikel

