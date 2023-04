Das Haus, in dem Lukas Kohlbeck früher gewohnt hat, ist fast fertig saniert. Nur wenige ehemalige Mieter werden an die Krumbacherstraße zurückkehren.

Der Verkauf der GBW-Wohnungen in München ist auch eine Geschichte der Verdrängung ihrer Mieter. Dabei hatte die Politik noch versucht, deren "größtmöglichen Schutz" sicherzustellen - doch das Instrument zeigte sich als wirkungslos.

Von Lea Kramer

Schaut Lukas Kohlbeck an der Krumbacherstraße 6 hinauf an der Fassade in Richtung der oberen Stockwerke, tut er das mit einer gewissen Wehmut. Kohlbeck hat da oben mal gewohnt. War es im dritten oder vierten Stock? Er beginnt, von unten zu zählen, ist unsicher, welches seine alte Wohnung ist. Früher gab's hier noch keine Balkone, die Fassade war hellorange und nicht grau. Das Gebäude war abgewohnt, jetzt gleicht es einem Neubau.