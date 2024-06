Am 7. Oktober 2023 war Nazih Musharbash gerade mit seiner Familie am Toten Meer in Jordanien. Die Bilder vom Hamas -Angriff auf Israel , die er Stunden später in den Nachrichten sah, „haben mich stumm gemacht, so sehr, dass ich mit niemandem sprechen wollte“. So schreibt er im Essayband „trotzdem sprechen“ (Ullstein 2024). Nazih Musharbash hat seine Stimme wieder gefunden, in seiner Funktion als Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft und als Mensch, der in Beit Jala/Palästina aufgewachsen ist.

Auch mit dem Publizisten Meron Mendel hat er schon über den 7. Oktober, über Gaza und Israel diskutiert. Von ihm, dem gebürtigen Israeli und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, gibt es ebenfalls einen Beitrag in dem Buch. Jetzt werden die beiden wieder aufeinandertreffen, am Samstag, 8. Juni, in den Kammerspielen. Das Münchner Theater will mit der Reihe „Worte zwischen uns“ einen Ort schaffen, „wo unbequeme Gespräche geführt werden können“. Wo es Raum gibt für verschiedenen Perspektiven und Zwischentöne. Und niemand den anderen niederschreit oder bedroht. Allerdings muss das Publikum, so heißt es in den Infos zur Veranstaltung, Taschen an der Garderobe abgegeben.

Der Abend ist in zwei Teile gegliedert. Zunächst gibt es einen Impulsvortrag von Meron Mendel, dann das Gespräch zwischen ihm und Nazih Musharbash. Die beiden unterhalten sich auf Deutsch. Im zweiten Teil des Abends wechselt man mit Chen Alon und Sulaiman Khatib ins Englische. Sie sind Mitbegründer von „Combatants for Peace“, einer bi-nationalen Friedensbewegung in Israel und den palästinensischen Gebieten, und waren 2017 und 2018 für den Friedensnobelpreis nominiert.

„Worte zwischen uns“, Gespräche, Musik und Poesie gegen die zunehmende Spaltung seit dem 7. Oktober, mit Meron Mendel, Nazih Musharbash und anderen, Sa., 8. Juni, 19 Uhr, Münchner Kammerspiele