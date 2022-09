Entertainerin Gayle Tufts im Lustspielhaus.

Vielleicht ist Gayle Tufts die bekannteste in Deutschland lebende Amerikanerin. Seit sie 1992 endgültig nach Berlin zog, nutzte die Frau aus Brockton, Massachusetts, ihre Erfahrungen aus einer eigenen Folk-Punkband und als Mitglied zahlreicher New Yorker Theater-, Performance- und Tanz-Kompanien zunächst als Backgroundsängerin bei Max Goldt und Foyer des Arts. Mit ersten Soloprogrammen (übrigens unter der Regie des jungen Thomas Hermanns) brachte sie neben amerikanischem Entertainment vor allem eine neue Sprache auf deutsche Kleinkunst-Bühnen: "Denglish", die Sprache, "what most Americans speak for the erste zehn bis fünfzehn Jahre that we wohn here in Deutschland." Lange vor der Woge der Ethno-Kabarettisten war das so neu und zugkräftig, dass es Tufts auch eigene Radio- und Fernseh-Formate ("Deutschland für Einsteiger") bescherte. Nach einer langen Corona-Pause ist Tufts jetzt damit "Wieder da!", wie ihr neues Programm heißt, das im Lustspielhaus München-Premiere hat. Die wandlungsfähige, dank ihrer Gesangs- und Tanz-Ausbildung auch schon in Musicals erfolgreiche Comedienne präsentiert neue Songs und Texte, feiert aber auch gleich mehrere Jubiläen, mit Klassikern aus 60 Jahren Leben, 30 Jahren Deutschland und 10 Jahren Zusammenarbeit mit ihrem Pianisten und Bühnenpartner Marian Lux. Ach ja, und was die Rolle der Amerikanerin angeht: 2017 hat Tufts, auch aus Protest über die Wahl von Donald Trump, die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen.

Gayle Tufts, Fr., 23. Sept., 20 Uhr, Lustspielhaus, Occamstr. 8, Tel. 34 49 74