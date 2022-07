Es wird ein besonderes Theaterereignis sein: Die vielfach ausgezeichnete, seit mehr als 30 Jahren agierende französische Straßentheater-Compagnie "Pudding Théâtre" ist erstmals in Deutschland mit ihrer neuesten Produktion "Soupir.s" zu Gast. Und zwar am Samstag und Sonntag, 30 und 31. Juli, in Gauting. Die Vorstellungen auf Französisch werden simultan ins Deutsche übersetzt. Auf zwei benachbarten Straßen nahe dem Gautinger Kulturzentrum Bosco werden die parallel verlaufenden Lebenswege von Zwillingen erzählt, die am Ende des Zweiten Weltkriegs getrennt wurden. Beide leben ihr Leben, ohne voneinander zu wissen, nur beinahe begegnen sie sich. "Soupir.s", heißt so viel wie seufzen oder auch atmen. Und so leicht wie ein Atemzug ist diese faszinierende Produktion, so traurig wie ein Seufzer. Mit opulenten, poetischen Bildern, mit Musik, Feuerspiel, Tanz und Pantomime wird eine Geschichte von Krieg, Flucht und zerstörten Biographien erzählt.

Pudding Théâtre: Soupir.s, Sa. u. So., 30. u. 31. Juli, je 21 Uhr, Bosco, Oberer Kirchenweg 1, Gauting, Eintritt frei, www.bosco-gauting.de