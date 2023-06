Von Franz Kotteder

In der Welt der Kochkunst gilt man wie in anderen Berufen auch meist dann als Aufsteiger oder Aufsteigerin, wenn man so im Alter zwischen 20 und 30 Jahren erste Erfolge erzielt. Insofern ist Sigi Schelling als Mittvierzigerin eine etwas ungewöhnliche Wahl für den Titel "Aufsteigerin des Jahres". Und die 14 Jahre, die sie im Tantris an der Seite von Hans Haas als Sous-Chefin bis Ende 2020 verbracht hat, waren an und für sich ja schon eine grandiose Karriere. Dann aber wurde das Tantris rundum saniert, Haas ging in den Ruhestand und eine neue Truppe übernahm das Haus.