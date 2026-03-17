Jahrelang war der Gault & Millau neben dem Guide Michelin ein Fixpunkt in der kulinarischen Szene. Lob gab Köchinnen und Köchen eine Bühne, Kritik saß wie ein Stachel im Fleisch. In den vergangenen Jahren erschien die Deutschland-Ausgabe des Restaurantführers im Münchner Verlag Henris Edition. Nach einem Lizenz- und Markenstreit, der 2023 eskalierte und Anfang 2024 die Gerichte beschäftigte, ist der Gault & Millau Deutschland 2025 noch einmal erschienen. 2026 wird es aber keine Ausgabe mehr geben – und ob der Führer überhaupt noch einmal in Deutschland erscheint, ist offen. Die internationale Marke Gault & Millau wurde 2019 an eine russische Investorengruppe verkauft. Medien wie das Manager Magazin oder die Welt berichteten damals auch über eine Verbindung zur russischen Staatsbank VTB. Nominell gilt die Holding NTI als Eigentümerin. Über diese Punkte will die Münchner Verlegerin Hannah Fink-Eder nicht sprechen, wohl aber über das, was ein fehlender Gault & Millau für die Branche und sie persönlich bedeutet.

SZ: Frau Fink-Eder, normalerweise gäbe es jetzt schon einen neuen Gault & Millau Deutschland. Vermissen Sie ihn?

Hannah Fink-Eder: Ich fände es schade, wenn es ihn dauerhaft nicht mehr gäbe. Vielschichtigkeit tut dem Markt gut, um verschiedene Perspektiven zu sehen. Als Verlegerin trauere ich ihm aber nicht nach.

Sie und Ihr Mann Hans Fink haben den Verlag aber doch wegen des Gault & Millau gegründet. Wie fühlt man sich da, wenn einem die Geschäftsgrundlage entzogen wird?

Die Geschäftsgrundlage ist für Henris als Verlag keineswegs entzogen, das fängt bei Newsletter, App an und hört bei Magazin, Weinguide noch nicht auf. Allerdings war die Abnabelung von Gault & Millau eine schwierigere Phase, das hätte ich mir reibungsloser gewünscht. Die Lizenz war ja immer nur auf fünf Jahre angelegt, also bis 2025. 2026 war es dann folgerichtig für uns vorbei. Das war nicht nur ein juristischer Vorgang, in dem es darum ging, ob wir 2025 überhaupt noch erscheinen dürfen. Es war auch emotional. Für das Team war das doch auch nicht leicht. Da hängen Arbeitsplätze dran, und auch viel Herzblut.

Angelastet wurde Ihnen in diesen juristischen Auseinandersetzungen auch Ihr Bewertungssystem. Was haben Sie denn anders gemacht als die Verlage, die zuvor in diesem Land den Gault & Millau herausgeben haben?

Wir fanden zwei Maßeinheiten schwierig in der Kommunikation: Punkte und Hauben. Wir haben die Punkte zugrunde gelegt und das in Hauben „umgerechnet und dargestellt“. Die Hauben wurden unsere zentrale Botschaft an die Restaurants und die Essengeherinnen. Es ging mir auch um Vergleichbarkeit zwischen den Ländern: Denken Sie an Österreich. Da gab es vor 2025 viele Jahre lang keinen Michelin. Dort sprechen alle nur von den Haubenköchinnen und -köchen. Nicht von Punkteköchinnen und -köchen.

Sie haben also eine andere Vorstellung von Restaurantbewertungen?

Mittlerweile auf jeden Fall, ja. Schauen Sie: Michelin ist international ausgerichtet, der Gault & Millau konnte auch mal regionaler sein, weil er regional geführt wurde und anderswo auch noch wird. Er bildete auch mal regionale oder kleinere Betriebe ab. Das sind andere Ansätze. Wenn ich selbst beispielsweise in Italien bin, richte ich mich nicht unbedingt nach dem Michelin, sondern mehr nach lokalen Guides. Und das ist das, was wir auf unserer Homepage nun auch versuchen: Wir entdecken ein Restaurant, testen alles dort selbst. In unsere Bewertung fließt aber zusätzlich ein, wie andere Guides geurteilt haben.

Wollen Sie nun damit das Loch stopfen, das der Gault & Millau hinterlassen hat in diesem Land?

Nein. Wir legen ja auch keinen neuen Restaurantguide in dem Sinn auf, sondern konzentrieren uns gerade ganz auf unseren Weinguide, der im Januar herausgekommen ist.

Was bedeutet das Fehlen des Gault & Millau konkret für Köche?

Für manche ist es sicher ein Verlust. Gerade Restaurants unterhalb der Sterne-Liga hatten dort eine Bühne.

Warum ist das so wichtig?

Weil Sichtbarkeit in dieser Branche viel bedeutet. Es geht nicht nur um Prestige. Es geht um Gäste, um wirtschaftliche Stabilität, manchmal um Existenz. Wettbewerb unter Guides sorgt für Bewegung. Diese zusätzliche Perspektive fehlt jetzt. Es wird also vielleicht ein bisschen ruhiger im Bereich unterhalb der ganz großen Auszeichnungen. Und das finde ich wirklich schade.

Ihr Verlag ist in München, Sie leben hier. Wie sehen Sie die Stadt kulinarisch?

München ist kein uninteressanter Markt. Es ist einer der bedeutendsten Absatzmärkte für Wein in Deutschland, mit viel Kaufkraft. Aber es ist auch eine große Kleinstadt. Das merkt man.

Was heißt das kulinarisch?

Man kennt sich, man ist vorsichtig, man geht selten ins Risiko. Man findet sehr gute Restaurants. Aber für mich gehört zu einem guten Restaurant zwingend eine gute Weinkarte – und eine gute Auswahl im offenen Ausschank. Da sehe ich in München noch Luft nach oben.

Warum beschäftigt Sie das so?

Weil ich überzeugt bin: Wenn man trinkt, dann sollte man mit Genuss und Qualität trinken. Gerade beim offenen Ausschank entscheidet sich, wie ernst ein Haus das Thema nimmt.

Viele Gäste orientieren sich heute ohnehin an Google-Bewertungen. Braucht es da überhaupt noch andere Guides?

Google-Bewertungen sind ein Teil der Realität. Sie zeigen Stimmungen. Es ist aber ein Unterschied, ob ich eine einzelne Erfahrung schildere oder ob ich professionell einordne. Gästemeinungen sind wichtig. Aber sie sind oft Momentaufnahmen und nicht immer fachlich fundiert.

Also Konkurrenz oder Ergänzung?

Es sind unterschiedliche Perspektiven. Google zeigt Quantität. Wir versuchen, besondere Qualität, Kreativität in der Küche und Kontext zu liefern. Beides hat seine Berechtigung.

Sie sagen, Sie wollen niemanden mehr verreißen. Warum?

Ich halte nichts davon, jemanden schlechtzumachen.

Auf Google ist das anders. Und auch im Gault & Millau war das mal anders.

Es gab in der Kritik eine Zeit, in der das Negative, der Verriss fast dazugehört hat. Aber ich finde das nicht mehr zeitgemäß. Hinter einem Restaurant stehen Menschen. Wenn etwas nicht überzeugt, muss ich es nicht auszeichnen. Aber ich muss es auch nicht öffentlich demontieren.

Liefert Kritik nicht auch Klarheit?

Natürlich. Aber sie ist subjektiv. Echte Objektivität gibt es nicht – auch nicht beim Wein. Wir versuchen, aus vielen subjektiven Meinungen die größtmögliche Objektivität herzustellen.

Rechts im Bild der Weinführer aus dem Henris-Verlag. Johannes Simon

Wie sieht Ihr Geschäftsmodell ohne Gault & Millau konkret aus?

Wir aggregieren verschiedene Guides. Wir haben mehrere Tausend Restaurants gelistet – in Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz und weiteren europäischen Destinationen. Unsere Perspektive steht nicht über der anderen, sondern ergänzt sie.

Also kein neues kulinarisches Machtzentrum?

Ich glaube nicht an eine Allmachtstellung. Verschiedene Perspektiven ergeben ein differenzierteres Bild.

Mit Ihrem Weinguide haben Sie eine Art Paradigmenwechsel vorgenommen. Immerhin zahlen die Winzer eine Gebühr an Sie. Viele würden sagen: Wer zahlt, bekommt gute Noten.

Es ist eine Verkostungsgebühr, kein Marketingpaket. Wir arbeiten blind. Wir bezahlen unsere Verkosterinnen und Verkoster, erfassen jede Flasche und produzieren redaktionelle Inhalte. Das kostet Zeit, und diese Zeit wollen wir auch honorieren. Wir sind ja keine Ausbeuter.

Und wenn ein Wein nicht überzeugt?

Dann veröffentlichen wir ihn nicht.

Das heißt: Man kann zahlen – und taucht trotzdem nicht auf?

Ja. Es gibt keinen Automatismus. Wir weisen die Winzer aber natürlich auch darauf hin.

Sie bewerben Ihren Weinguide damit, dass alles blind verkostet wird. Ist das nicht normal?

Bisher war es das meist nicht. Aber Blindverkostung verhindert, dass ein großer Name automatisch besser bewertet wird. Wir haben ein diverses Panel – junge Sommeliers, erfahrene Journalisten mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Und wir versuchen, aus dieser professionellen Subjektivität eine möglichst faire Objektivität zu machen. Wir suchen auch keine Fehler im Wein. Wenn ein Fehler da ist, ist er da. Aber wir wollen beschreiben, was ein Wein kann. Warum hat er 89 Punkte? Was erwartet mich? Welches Foodpairing passt?

Warum kaprizieren Sie sich auf Wein in einer Zeit, in der der Alkoholkonsum sinkt?

Das ist eher ein Alkohol-Bashing als ein Wein-Bashing. Aber wenn weniger getrunken wird, dann sollte es bewusst und mit Qualität sein. Deutscher Wein hat sich beispielsweise enorm entwickelt.

Wenn Sie heute auf das Ende des Gault & Millau blicken – was nehmen Sie daraus mit?

Es war eine sehr schöne und lehrreiche Zeit. Aber eine Lizenz ist immer auch eine Begrenzung. Jetzt können wir außerhalb dieser Lizenz wirklich das machen, was wir machen wollen. Frei denken, selbst überlegen, wie wir die kulinarische und die Weinwelt verstehen – und wie wir sie präsentieren.