4. Oktober 2018, 18:54 Uhr Gaststudium Zuhören und mitmachen

Beethoven, Caesar und das Kyoto-Protokoll: Gaststudenten haben eine breite Auswahl - und dürfen gerne mitdiskutieren

Von Christoph Koopmann

Rosemarie Achenbach ist Studentin. Nicht ungewöhnlich, mag man meinen. Mittlerweile promoviert sie, in Philosophie. Doch die Dame ist 94 Jahre alt. Sie studiert aus Neugier und aus Tatendrang. Wie sie zieht es viele auch weit jenseits des üblichen Studentenalters noch einmal an die Uni. Zum Semesterstart können sich auch in München wieder Wissbegierige jeden Alters an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und an der Technischen Universität (TU) zum Gaststudium anmelden.

Von Seminaren über Beethovens späte Klavierwerke, Vorlesungen über die Geschichte des Herzogtums ...