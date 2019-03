25. März 2019, 18:51 Uhr Gastrosoph Genießen summa cum laude

"Von Obelix bis Paul Bocuse - die schönsten Geschichten und die besten Rezepte" Frankreichs stellt Peter Peter an diesem Dienstag im Café Luitpold in seinem "Gastrosophischen Salon" vor.

Peter Peter hat eine schöne Leidenschaft zu seinem Beruf gemacht: gut essen und trinken. Nach Büchern über die Kulturgeschichte der Küchen Italiens, Deutschlands und Österreichs beschäftigt er sich jetzt mit dem kulinarischen Frankreich

Von Franz Kotteder

"Diesen Job hätte ich auch gerne!", ist so ein Satz, den Peter Peter wahrscheinlich öfter hört. Ebenso wie die Frage, warum bei ihm Vorname wie Nachname gleich sind. Beides, Job wie Name, sind auf ihre Art außergewöhnlich und zugleich auch wieder nicht: Peter heißt man leicht einmal, und mit Essen und Trinken beschäftigt sich wirklich jeder, wenn auch die wenigsten gleich kulturphilosophisch und historisch.

Um mit dem Namen zu beginnen: "Ich habe meine Mutter mal gefragt, wie sie draufgekommen ist, mir den Vornamen Peter zu geben, obwohl unser Nachname doch schon Peter ist", sagt Peter. Sie habe nur gemeint, das sei medial doch gut vermittelbar. Der Name habe Vor- und Nachteile meint Peter und grinst, auf Ämtern werde er gelegentlich gefragt, was der Vorname sei, andere blieben gleich beim Du, der Einfachheit halber. Nur in Suchmaschinen habe es wenig Sinn, den kompletten Namen einzugeben, der werde vom Algorithmus schäbigst ignoriert.

So weit, so gut - aber wie wird man Gastrosoph? Peter Peter hat das Fach auch nicht wirklich studiert, seinen Doktor machte er in Altphilologie, Geschichte studierte er im Nebenfach. "Da beschäftigt man sich durchaus schon mit dem Thema", sagt er, "wenn man sich die alten griechischen Komödien anschaut, von Aristophanes etwa, da tauchen ständig Köche auf, das sind meistens pfiffige, lustige Typen, die die ganze Szene aufmischen." Nach dem Studium arbeitete er dann lange Zeit als Leiter für Studienreisen, vor allem in Italien, seiner großen Liebe unter den europäischen Ländern. Literarische und historische Bildung alleine wollte er freilich auch nicht nur vermitteln. Und weil die Verpflegung für die Touristen in den Hotels damals nicht besonders toll war, ging es mittags immer wieder in die Lokale, wo auch Einheimische verkehrten. Peter: "Ich habe mir auf diese Weise einiges Wissen darüber erworben, wie die Speisen mit den jeweiligen Landschaften verbunden sind."

Dass ihm dieser Wissenserwerb großen Spaß machte und dass er darüber den Genuss gewiss nicht vergaß, merkt man ihm heute noch an. So wie er überhaupt unzählige Anekdoten zu erzählen weiß, viel lacht und, keine Frage: gerne isst. Irgendwann ergab es sich dann, dass er ein Kochbuch über die sizilianische Küche schreiben sollte, "damals gab es über Süditalien nur sehr wenig auf dem deutschen Markt". Es folgten kulinarische Führer über die Toskana, den Gardasee und Südtirol, ein Buch über Venedig und so weiter. Peter schrieb Restaurantkritiken für die FAZ, war bei Slow Food aktiv, bekam Lehraufträge für den Studiengang Gastrosophie an der Salzburger Universität - derzeit geht es bei ihm dort um "Weltküche und Kochsysteme - warum sich Länderküchen international durchsetzen" - und auch an der Slow-Food-eigenen Universität der Gastronomischen Wissenschaften im italienischen Pollenzo.

So kam es dann, dass ihn der Münchner C. H. Beck-Verlag bat, eine "Kulturgeschichte der italienischen Küche" zu schreiben. Das tat er, er kannte sich inzwischen ja "in allen italienischen Provinzen bestens aus". Das Buch erschien 2006 und verkaufte sich recht ordentlich, was beim Verlag Begehr nach mehr weckte. Peter: "Es kam dann die Kulturgeschichte der deutschen Küche. Die war recht aufwendig, weil es da am wenigsten Vorarbeit gab. Geholfen hat mir dabei, dass ich früher maßlos viel gelesen habe." Der dritte Streich handelte dann von der österreichischen Küche, schließlich hatte Peter "viele Jahre in Wien studiert, das war ein Heimspiel".

Und dieser Tage ist nun der vierte Band erschienen, die Kulturgeschichte der französischen Küche. "Klar", sagt Peter, "Frankreich musste einfach sein. Das wäre ja sonst, wie wenn man sich sehr viel mit Film beschäftigt, aber nie mit Hollywood." Frankreich sei also ein Berg gewesen, der noch zu besteigen war, die französische Küche habe schließlich jahrhundertelang die Regeln der Kulinarik vorgeben. Sie werde sehr luxuslastig wahrgenommen, "was aus meiner Sicht eine Stärke ist", gleichzeitig gebe es die Tradition, dass auch einfache Leute gut essen wollen. Dabei sei sie zugleich sehr bunt und vielgestaltig. Anders als bei uns könne man dort durchaus sagen: "Mit dem Essen spielt man!" Es gebe Gänseleberpasteten in Pyramidenform, die dann auch noch gelackt seien und schwarz vor sich hin glänzten, es gebe Macarons in den grellsten Farben.

Gleichzeitig herrschen in der französischen Küche Struktur und Disziplin, sagt Peter. Französische Starköche seien "enzyklopädisch aufgestellt, die kennen alles und wählen dann unter den vielen Möglichkeiten die aus, die sie für am besten geeignet halten". Eine Freundin habe mal zu ihm gesagt, die französische Küche sei etwas für Erwachsene. Dem kann er sich anschließen: "Bei der italienischen ist das anders: Da wird man wie ein Kind von la mamma verwöhnt!"

"Installez-vous!", zu Deutsch: "Nehmen Sie Platz!", sei aber auch eine schöne Aufforderung, wenn man ein französisches Restaurant betrete, sagt Peter Peter. Und schon ist er wieder am Plaudern über die Geschichte des Restaurants an sich, das sich in Paris im Wesentlichen nach der Revolution so richtig entwickelte. Da steckt er voller Geschichten, die erzählt sein wollen, die jede für sich beschreiben, wie so eine Nation über das Essen funktioniert und wie sie zugleich deren Kultur formt.

"Installez-vous!", heißt es aber auch an diesem Dienstagabend. An den Erkenntnissen von Peter Peter kann man nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch teilhaben. Im Café Luitpold, Brienner Straße 11, stellt er in seinem "Gastrosophischen Salon" von 20 Uhr an sein neues Buch vor, dazu gibt es ein zehngängiges französisches Überraschungsmenü (49 Euro und 15 Euro für die Weinbegleitung, nur noch ein paar Restplätze, Anmeldung unter Telefon 24 28 75 11 ist erforderlich). Der Titel verspricht eine anregende, kulinarische Plauderei: "Von Obelix bis Paul Bocuse - die schönsten Geschichten und die besten Rezepte".