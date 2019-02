26. Februar 2019, 18:16 Uhr Gastronomie 18 Sterne für München

Der Guide Michelin zeichnet auch zwei neue Restaurants aus

Zwei weitere Restaurants werden in der neuen Deutschland-Ausgabe des Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet: das vegetarische Restaurant Tian am Viktualienmarkt mit seinem Chefkoch Christian Schagerl und das Gabelspiel in Giesing mit Küchenchef Florian Berger. Damit hat München jetzt sieben Restaurants mit einem Stern, vier mit zwei Sternen und eines mit drei Sternen. Das Restaurant Königshof, das an Neujahr wegen des Hotelneubaus am Stachus geschlossen hat, fiel deshalb logischerweise aus der Wertung.

Ansonsten hat sich wenig geändert aus Münchner Sicht. Das Atelier des Bayerischen Hofs konnte seine drei Sterne behaupten, die Küchenchef Jan Hartwig in der Vorjahresausgabe erstmals erhalten hatte. Auch die vier Zwei-Sterne-Lokale sind wieder in gleicher Höhe ausgezeichnet worden: das Esszimmer in der BMW-Welt (Chef: Bobby Bräuer), Werneckhof (Tohru Nakamura), Tantris (Hans Haas) und Alois im Feinkosthaus Dallmayr (Christoph Kunz). Zu den sieben Restaurants mit einem Stern zählen wie bisher schon das Schwarzreiter im Hotel Vier Jahreszeiten - mit Maike Menzel als einziger Chefköchin in der Münchner Männerwelt von Sternechefs. Außerdem das Les Deux unter seinem neuen Chefkoch Edip Sigl, Schuhbecks Fine Dining (Küchenchef: Maurice Kriegs), der Showroom (Dominik Käppeler) und das Acquarello von Mario Gamba. Das neu hinzugekommene Tian im Derag Livinghotel am Viktualienmarkt ist ein Ableger des Wiener Tians, das schon länger ebenfalls einen Stern trägt. Und das Gabelspiel an der Zehentbauernstraße ist beinahe ein Familienbetrieb: Küchenchef Florian Berger betreibt es gemeinsam mit seiner Frau Sabrina, die für den gesamten Service zuständig ist.