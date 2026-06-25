Bei den aktuellen Temperaturen wird die Mittagspause zur Herausforderung. Durch die Hitze hat man weniger Appetit als sonst, noch dazu ist man vielleicht todmüde, weil man in seiner Dachgeschosswohnung schlecht geschlafen hat, und draußen aufhalten will man sich in der Mittagssonne erst recht nicht. Also holt man sich schnell irgendwo einen abgepackten Salat, den man zum Feierabend wieder vergessen haben wird.

Es geht aber auch anders: Die Concept Kitchen in Giesing bietet nächste Woche erstmals einen Mittagstisch an, bei dem die Teilnehmenden nicht nur Energie tanken, sondern auch an einer langen Tafel mit ihren Tischnachbarn und -nachbarinnen ins Gespräch kommen können. „Auf diese Idee sind wir über das Thema Einsamkeit im Homeoffice gekommen“, sagt Anne Goldhammer-Michl, die die Concept Kitchen zusammen mit Barbara Pafel vor gut einem Jahr ins Leben gerufen hat.

„Die Leute sollen bei uns gut essen und dabei neue Kontakte knüpfen können“, erklärt Goldhammer-Michl, die sich als Ernährungsberaterin, Epigenetik-Coach und Statistikerin dem Thema Ernährung von wissenschaftlicher Seite nähert. Zusammen mit Pafel, die als Eventmanagerin und Kräuter-Expertin tätig ist, zeigt sie im Rahmen von Workshops und Kochkursen auf, wie eine gesunde Ernährung im Alltag gelingen kann.

Das Lunch-Event „Brainfood Table“ findet erstmals am 2. Juli statt und soll der Auftakt einer Reihe sein. Bei jedem Termin wollen die zwei Gastgeberinnen einen neuen Themenimpuls setzen, der das Tischgespräch anregen soll. Beim ersten Termin geben sie etwa Ernährungstipps an die Hand, um mit Energie durch den Sommer zu kommen.

Dazu tischen sie jeweils ein saisonal abgestimmtes Mittagsmenü auf. Kommende Woche gibt es drei sommerliche Gänge: Rosen-Rucola-Salat mit fermentierten Holler-Karotten und Tahin-Creme zur Vorspeise, danach gefüllte Zucchini-Ravioli aus dem Ofen mit Mandel-Pide und Sourcream, und als abschließende Erfrischung Wassermelonen-Sorbet mit Schafgarbe. Alle Getränke sind im Preis inbegriffen, neben Wasser und Kaffee zum Beispiel auch selbstgemachter Kombucha (Concept Kitchen, Untere Grasstraße 6, Brainfood Table am 2.7., 24.9. und 29.10. jeweils von 12.30 bis 14 Uhr, drei Gänge inkl. alkoholfreier Getränke 49 Euro p.P., Anmeldung über www.conceptkitchen-muc.space).

Ein „Markt der Leckereien“ im Impact Hub

Nächste Woche entsteht in der Gotzinger Straße nahe der Großmarkthallen ein weiterer Treffpunkt für alle, die Wert auf eine bewusste Ernährung legen: Der Impact Hub Munich lädt zu seinem ersten Super Food Markt ein. Normalerweise werden dessen Räume von Start-ups, Selbständigen und Projektteams als Coworking-Space genutzt. In den vergangenen Jahren hat jene Community vereinzelt aber auch Handwerks- und Design-Märkte veranstaltet.

Am 3. und 4. Juli kann man dort nun erstmals einen „Markt für Leckereien“ besuchen, so verspricht es der Impact Hub auf seiner Website. „Wir sehen uns als Experimentierraum und wollen auch jungen Start-ups eine Plattform bieten, die mit ihrem Produkt vielleicht noch nicht im Verkauf sind, aber es verkosten lassen und Feedback einholen möchten“, erklärt Community-Managerin Miriam Gedik.

Verschiedene Jungunternehmen, Gastronomen und Köche – die meisten von ihnen kommen aus dem Münchner Raum – werden ihre Produkte und Innovationen aus dem Lebensmittelbereich präsentieren. Sie alle verfolgen einen verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln durch kurze Lieferketten und ressourcenschonende Produktion.

Mit dabei sind unter anderem das Naturwein-Geschäft Cose Deliziose aus der Baldestraße, das Bio-Eis von Ape Ice, der Münchner Hot-Sauce-Hersteller Oily Garly Goody, italienische Feinkost von Bibo Foods, Räuchertofu von Anna Meru, die Köchin Rosa Bellis, die sich auf bulgarisch-deutsche Speisen und auf das Kochen mit Rosen und Wildblüten spezialisiert hat sowie das Start-up Tremi, das eine Milch-Alternative aus Treber herstellt, einem Nebenprodukt beim Bierbrauen.

Es gibt aber nicht nur Probier-Häppchen, auch für den großen Hunger ist gesorgt: Pizza Buzz aus dem Chiemgau backen neapolitanische Pizzen, und am Foodtruck von Klischeekaffee bekommt man Smoothies, vegane Sandwiches sowie verschiedene Kaffee-Spezialitäten. Der Eintritt ist frei (Impact Hub Munich, Gotzinger Straße 8, Super Food Markt am 3. Juli von 16 bis 21 Uhr und am 4. Juli von 14 bis 21 Uhr, www.munich.impacthub.net).