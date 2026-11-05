Eine warme Suppe ist ein echter Seelentröster an kalten Herbsttagen. Wer aber schon jetzt keine Kürbissuppe mehr sehen kann, wird sich über diesen Neuzugang besonders freuen: Die Iza Noodle Bar setzt auf selbstgemachte Ramen, Dumplings und Mochi und wird Ende dieses Monats ihre erste Filiale im Muca eröffnen, dem Museum of Urban and Contemporary Art in der Innenstadt , wo zuvor das Mural Restaurant untergebracht war.

Der zweite Ableger soll schon im Januar ins ehemalige vietnamesische Restaurants Maison Tran am Roecklplatz einziehen. Eine eigene neue Produktionsstätte in Neubiberg macht es möglich und nötig, große Mengen der japanischen Nudeln, Teigtaschen und Dessert-Bällchen täglich frisch herzustellen. Deswegen geht das Gründerteam gleich mit zwei Standorten an den Start und will innerhalb kurzer Zeit bis zu fünf weitere im Stadtgebiet eröffnen.

Hinter der Kette stecken die beiden Unternehmer Julius Mährlein und Richard Ramsauer sowie dessen Cousin, der Gastronom und Koch Andreas Ramsauer. Letzterer begeistert sich schon lange für die japanische Küche und durfte bei seinem jüngsten Japan-Besuch in der Nähe von Tokio einem Ramen-Meister über die Schulter schauen.

Die Ramen-Schalen, die Ramsauer nun für die Iza Noodle Bar entwirft, orientieren sich am traditionellen Vorbild jenes Meisters. Beliebige Topping-Kombinationen nach dem Baukastenprinzip sollte man also nicht erwarten. „Dazu habe ich zu viel Respekt vor der japanischen Kultur“, sagt Ramsauer. „Für mich sind Ramen eine präzise komponierte Bowl.“ Mit allem Drum und Dran sollen seine Kreationen im Schnitt etwa 17 Euro kosten.

So klassisch die Ramen ausfallen werden, so experimentierfreudig wollen die Entwickler an ihre anderen zwei Kernprodukte herangehen. Für ihre Mochi etwa hat das Gründer-Trio einen Patissier angeheuert, der über die gängige Variante mit Eis-Füllung hinaus kreativ werden darf; und auch die Dumplings sollen durch außergewöhnliche Füllungen herausstechen, darunter Kalbsbäckchen mit Trüffel, Garnelen mit Curry oder jetzt im Herbst Kürbis.

Selbstgemachte Ramen

Auch Erim Kreidel von Monaco Ramen stellt seine Ramen selbst her, allerdings in einer weit kleineren Produktionsküche an der Belgradstraße. Bis April verkaufte er sie noch in der Pestalozzistraße 9, einem Lokal, das zuletzt von vielen Wechseln geprägt war. Nach Kreidel zog hier im Frühjahr das Renate Bistro ein, das zunächst als Pop-up auf Zeit angelegt war.

Für die drei Renate-Betreiber scheint der Testlauf erfolgreich gewesen zu sein, denn mit Ablauf des Projekts machten sie sich auf Standortsuche für ein festes Restaurant und sind nun mit der Königsquelle am Baaderplatz fündig geworden, die der vorherige Betreiber nach nicht einmal einem Jahr wieder abgegeben hat. Aktuell wird die Königsquelle umgebaut und soll noch in diesem Monat wiedereröffnen. Das Restaurant in der Pestalozzistraße 9 wird wiederum das Betreiberpaar von Gürmet Wein & Meze auf dem Viktualienmarkt übernehmen.

Doch zurück zu Erim Kreidel und seinen handgemachten „Monaco Ramen“: Auch wenn es ihm nicht gelang, im Glockenbachviertel Fuß zu fassen, wolle er nicht ausschließen, so sagt er im Gespräch, es an anderer Stelle nochmals mit einem eigenen Restaurant zu versuchen. Einstweilen ist er nun in die Vega Bar zurückgekehrt, wo er vor wenigen Jahren schon einmal längere Zeit mit einem Pop-up gastierte. Mindestens bis April wird er dieses Mal bleiben. Auf seine wärmenden Suppenschalen dürfen sich die Schwabinger also den gesamten Winter über freuen.

Mit einem besonderen Angebot lockt Kreidel schon ab der kommenden Woche: Er kocht eine Brühe aus den Knochen des Ibérico-Schweins, dessen aromatisches Fett sie besonders cremig werden lässt. Kreidel arbeitet hierfür mit dem Bauernschmiedhof im oberbayerischen Ebrach zusammen, wo ausschließlich Tiere dieser Rasse mit viel Platz und Zeit aufwachsen dürfen. Bauch und Schulter derselben Schweine landen neben Kreidels Ramen ebenfalls als Einlage in der Suppe (Monaco Ramen in der Vega Bar, Georgenstraße 56, Dienstag bis Donnerstag 11.30 bis 15.30 sowie 18 bis 22.30 Uhr, Samstag und Sonntag 11.30 bis 15.30 Uhr).