"Es gibt so harte Tage, wo ich in der Arbeit auch schon geweint habe"

Von Sarah Maderer

Sie lernen, Personalpläne für Hotels und Restaurants zu erstellen, Menüs zu entwerfen und à la carte zu kochen oder professionell zu servieren, ob am Tisch oder hinter der Bar: Etwa 30 Berufsschulabsolventen und -absolventinnen stellten sich in diesem Jahr der Bayerischen Jugendmeisterschaft in gastgewerblichen Ausbildungsberufen. Nach einem theoretischen Teil zeigten sie Anfang Mai bei einem viergängigen Prüfungsessen in der Städtischen Berufsschule München ihr Können. Die Sieger werden im Herbst als das "Team Bayern" bei den Deutschen Jugendmeisterschaften antreten.