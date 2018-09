7. September 2018, 18:57 Uhr Gastronomie Hollaridudödelniemehr

Der traditionsreiche Jodlerwirt muss 2019 vermutlich schließen

Von Franz Kotteder

Der Jodlerwirt hat eine vielhundertjährige Geschichte, aber er steht in der kleinen Altenhofstraße, direkt neben dem Feinkosthaus Dallmayr, ein bisschen wie ein naher, aber nicht sehr vornehmer Verwandter, den man nicht so gerne herzeigt. Das liegt vielleicht daran, dass der Jodlerwirt zwar traditionsreich ist, aber halt auch ein Stimmungslokal mit Skihüttencharme, in dem die Scherze schon mal etwas derber ausfallen und die Gäste sich recht freuen, wenn sie vom Alleinunterhalter bis halb drei Uhr in der Frühe derbleckt werden.

Damit ist jetzt sowieso bald Schluss. Denn das dreistöckige Anwesen, das der Ayinger Brauerei gehört, soll umfassend saniert werden, außerdem will die Brauerei aufstocken. Zwar möchte man den Jodlerwirt an einem anderen Ort gerne fortführen. Aber wo das sein könnte, das wissen die Ayinger auch noch nicht.

Ein bisschen Zeit ist aber noch, der Pachtvertrag wurde zum 1. Juli 2019 gekündigt. Wirtin Mathilde Wolf hat ihre Angestellten und die Musiker, die jeden Abend Stimmung im Jodlerwirt machen, bereits informiert, dass dann voraussichtlich Schluss sein wird, weil es bislang keine Alternative für das Lokal gibt. Die dürfte auch schwer zu finden sein. Denn auch wenn die 70 Plätze in der Regel gut besetzt sind: So viel wirft das Lokal auch wieder nicht ab, dass damit die hohen Gastromieten in der Innenstadt zu erwirtschaften wären.

Damit fände dann eine lange Geschichte ihr Ende. Denn im Jodlerwirt, der damals noch nicht so hieß, vergnügte sich im Mittelalter angeblich bereits das Gesinde vom Alten Hof, der damals noch die Residenz der bayerischen Fürsten war. Seinen Namen bekam der Jodlerwirt dann in den Sechzigerjahren, als der bekannte volkstümliche Musikant Franzl Lang, genannt "der Jodlerkönig", dort häufig auftrat - er war der Schwiegersohn des damaligen Wirts. Von da an erlebte das Lokal einen richtigen Aufschwung und etablierte sich als krachertes bayerisches Stimmungslokal, in dem auch viele Prominente einkehrten. Die Mutter des Schneiders Rudolph Moshammer war bis zu ihrem Tod dort Stammgast, aber auch die bärtigen Bluesrocker von ZZ Top wurden dort schon gesichtet.