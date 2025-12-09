Max S. ist sauer. Es ist kurz vor Mitternacht, als er auf seinem Handy die neueste Google-Bewertung seines Lokals im Münchner Osten entdeckt. Das Essen sei ja gut gewesen, der Service freundlich, aber leider habe er unendlich lange gebraucht, um einen Parkplatz zu finden, schreibt der Rezensent. Deshalb gebe es nur zwei Sterne, statt der vier, die er sonst vergeben hätte. „Was kann ich denn dafür?“, schimpft Max S.
Die Rezensionen auf der mächtigen Plattform sind essenziell fürs Geschäft von Restaurants. Doch sie sind unberechenbar und können ungerecht sein. Wie gehen Wirte mit Kritik um? Ist Löschen die beste Wahl?
Von Astrid Becker
