Die neuen Kühlschubladen an der Bar sollen den Rücken schonen. Ohne viel Kraftaufwand gleiten sie geschmeidig auf und zu. Den meisten Mitarbeitern der Bar Garçon in der Utzschneiderstraße erleichtert diese Neuanschaffung den Arbeitsalltag. Für Laura Marie Krägeloh, die einzige festangestellte Frau im Team, hat sie dennoch einen Haken: Ständig bleibt sie mit den großen Taschen ihrer Arbeitsuniform an den Griffen hängen.

Krägeloh ist das Barhemd zu groß und bei ihrer Körpergröße von 1,60 Meter sitzen besagte Taschen nicht auf der richtigen Höhe. Es ist eines von vielen vermeintlich kleinen Alltagsproblemen, mit denen in der Gastronomie vor allem Frauen zu kämpfen haben. Denn wie in der Medizin, wie beim Hochleistungssport oder wie beim Crashtest-Dummy – um nur ein paar Beispiele zu nennen – bildet der männlichen Körper „die Norm“.

Daraus ergibt sich für Frauen, die in der Gastronomie arbeiten, eine Reihe von Nachteilen, angefangen bei vermeintlich banalen Angelegenheiten wie der Arbeitskleidung oder der Höhe der Arbeitsflächen, bis hin zu den großen Fragestellungen und strukturellen Problemen der Branche wie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Was das Barhemd angeht, hat Laura Marie Krägeloh Glück. Ihr Chef, der Inhaber der Bar Garçon, Mario Messig, nehme nämlich ihr Feedback ernst, sagt sie. Nun bringt sie Ideen für eine neue Uniform ein oder wird gegebenenfalls ihr Barhemd beim Schneider ändern lassen und die Rechnung dafür bei Messig einreichen.

Doch selbst wenn die Uniform richtig sitzen würde, wäre da noch der Bartresen. In ihrer Karriere ist Krägeloh oft auf Tresen gestoßen, die zu hoch für sie waren. Das zwang sie dazu, auf der Arbeitsfläche unten zu mixen, die eigentlich als Schnittfläche genutzt wird und oft nass oder schmutzig ist. Gläser hätten aber auf einem sauberen Untergrund zu stehen, erklärt Krägeloh.

Außerdem gehe es ihr auch um den Show-Effekt, der entsteht, wenn man oben auf dem Bar-Top beim Gast eingießen kann: „Die Gäste wollen uns ja zuschauen und umgekehrt wollen wir zeigen, dass wir sauber arbeiten“, sagt Krägeloh. „Wenn du aufgrund deiner Körpergröße alles unten machen musst, geht die Magie des Ganzen verloren.“

Ließen sich solche Design-Probleme nicht lösen, wenn mehr Frauen Bars leiten würden und diese nach ihren Wünschen und Erfahrungen einrichten könnten? Womöglich schon, bloß gebe es Krägeloh zufolge in München sehr wenige selbständige Bar-Besitzerinnen. „Wegen der Familienplanung“, vermutet sie. Denn viele Frauen wüssten nicht, ob sie diesem Beruf als Mutter langfristig nachgehen können oder wollen.

Die Konditorin Lea Zapf in ihrer „Marktpatisserie“. Robert Haas

Vom ständigen Kampf, als Gastronomin Mutterschaft und Selbstständigkeit unter einen Hut zu bringen, kann auch Lea Zapf erzählen. Obwohl sie als Konditorin in der Tagesgastronomie tätig ist, ließen sich ihre Schichten nicht vollends zufriedenstellend mit den Zeiten der Kita-Betreuung vereinbaren. Zapf eröffnete vor rund sechs Jahren mitten in der Pandemie ihre kleine „Marktpatisserie“ auf dem Viktualienmarkt. Die Ausstattung der Backstube und des Verkaufsraumes – beide Flächen sind jeweils nur neun Quadratmeter groß – sei Millimeter-Arbeit gewesen, sagt Zapf.

Aus Platzgründen nutze sie daher in ihrer Backstube Mehlsäcke mit einem Gewicht von 25 anstelle von 50 Kilogramm, wie es in Bäckereien sonst üblich ist. Dazu haben die kleineren Säcke auch den Vorteil, dass man sie als Frau leichter heben kann. Jede Woche holt Zapf vier Stück, also ein Gesamtgewicht von 100 Kilogramm, mit dem Lastenfahrrad von der Hofbräuhaus-Kunstmühle in der Neuturmstraße ab. Und selbst das ist eine große Aufgabe, wenn man wie Zapf schon in jungem Alter einen Bandscheibenvorfall hinter sich hat.

Der sei etwa ein Jahr nach der Geburt ihrer heute dreieinhalb-jährigen Tochter passiert ist, erzählt Zapf; eine Zeit, die zusätzlich zur hohen körperlichen Belastung ihres Berufes von einem immensen psychischen Druck geprägt war. Denn für selbständige Frauen gibt es in Deutschland keinen gesetzlichen Mutterschutz.

Dadurch hatte Zapf anders als werdende Mütter im Angestelltenverhältnis keinen Anspruch darauf, sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt mit Lohnfortzahlung von der Arbeit freigestellt zu sein. Dazu kommt, dass bei risikoreichen Berufen sowie bei Risikoschwangerschaften ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen werden kann, was bei selbständigen Frauen immer mit finanziellen Einbußen einhergeht.

Bei Zapf hatte dieser hohe Druck zur Folge, dass sie bis drei Wochen vor der Entbindung im Hochsommer bei 40 Grad in ihrer Backstube stand. Dabei schätzt sie sich noch glücklich, dass ihre Schwangerschaft reibungslos verlief. Existenzbedrohend für ihren Betrieb war sie trotzdem. Zapf stellte damals eine zusätzliche Arbeitskraft ein und ließ ihren Stand einen Tag mehr pro Woche geschlossen. „Grob hat mich diese Schwangerschaft im ersten Jahr 50 000 Euro gekostet, das arbeite ich bis heute rein“, sagt sie.

Federica Pulisci und Philipp Brand führen gemeinsam das Barrestaurant Coeur. Robert Haas

Wenn sie von Schicksalen wie diesem hört, kommt Federica Pulisci zu dem Schluss: „Als Selbständige in der Nachtgastro zu arbeiten wäre mit Kind überhaupt nicht möglich.“ Zusammen mit dem Bartender Philipp Brand, ihrem Partner im Privaten wie im Geschäftlichen, übernahm die Sardin vor zweieinhalb Jahren das Barrestaurant Coeur in der Theresienstraße.

Die Aufgaben in ihrem Betrieb teilen die beiden nicht danach auf, was dem Stereotyp nach Männer- oder Frauensache wäre, sondern danach, wer was besser kann und lieber erledigt. Als kleine Frau müsse sich Pulisci von Männern zwar öfter blöde Sprüche anhören, wenn sie alleine zwei große Einkaufswägen durch den Großmarkt schiebt. Dafür sitze Brand derweil am Computer und erledige Büroaufgaben, die sie überhaupt nicht gerne macht.

Meist steht sie in der Küche und er hinter der Bar, wenn es darauf ankommt, könnten sie aber jederzeit Platz tauschen. Manchmal werde sie von Brand sogar aus der Küche zitiert, wenn es einen Konflikt mit Gästen zu schlichten gibt, erzählt Pulisci, während sie am Bartresen des Coeur sitzt, der ihr zum Arbeiten eigentlich auch zu hoch ist.

Soll nicht heißen, dass ihr Partner sie in solchen Situationen alleine lasse, sagt Pulisci. Aber sie reagiere einfach ruhiger als er. Brand stimmt ihr zu: „Oft ist es deeskalierender, wenn sie das regelt, weil dann das Alpha-Gehabe der Gäste unterbunden wird.“ Als Frau in der Gastronomie müsse man immer eine gewisse Fassade aufrechterhalten und sich größer machen, als man ist, um ernst genommen zu werden, findet Pulisci.

Auch Laura Marie Krägeloh von der Bar Garçon habe sich für ihre Arbeit ein härteres Auftreten angeeignet, als es ihrem Naturell entspricht: „Als Frau in der Bar-Szene wird man dann entweder als ‚Boss-Bitch‘ wahrgenommen oder als Zicke mit Haaren auf den Zähnen.“ Da wundert es nicht, dass Krägeloh ihre Schwierigkeiten mit dem Barhemd vielleicht nicht von sich aus angesprochen hätte, wäre sie von ihren männlichen Kollegen nicht offen nach ihrer Meinung gefragt worden.