Das Garbo soll eine Bar mit Weinfokus werden, in der man bis mindestens 1 Uhr morgens sitzen bleiben kann, erklären die zwei Sommeliers aus Österreich. Ob es auch mal später werden darf, entscheidet Robin Schmalz. Er ist seit einem Jahr Teil des Teams im Gasthaus Waltz und wird im Garbo die Position des Gastgebers und Sommeliers übernehmen.

Hirschler und Grabler wollen sich nicht aufteilen, werden aber ab und an im Garbo vorbeischauen, nachdem es nur wenige Gehminuten vom Waltz entfernt liegt. „Es ist für uns ein großes Geschenk, dass wir wieder im Glockenbach gelandet sind, weil es viele Dinge erleichtert und wir uns hier sehr wohlfühlen“, sagen sie. Das Garbo zieht gerade in das Eckhaus an der Klenzestraße ein, wo zuvor die Osteria Josef war.

In knapp einem Monat soll die Weinbar eröffnen, noch ist sie aber eine Baustelle. Die Münchner Weinhandlung Weinfurore unterstützt Hirschler und Grabler beim Umbau und wird sie später auch mit Weinen aus Europa beliefern. Eine große Auswahl an offenen Weinen ist den beiden besonders wichtig; an die 50 Positionen wollen sie allein glasweise ausschenken. Dazu gibt es österreichische Happen zum Teilen, etwa Beinschinken von Thum aus Wien, Schinken-Käse-Toast mit Brot von Julius Brantner und aufgeschnittenes Wiener Schnitzel (Weinbar Garbo, Klenzestraße 99, Dienstag bis Samstag von 17 bis 1 Uhr, www.garbo.bar).

So gut Pop-ups für ihn auch immer funktioniert haben mögen, eigentlich wollte Erim Kreidel seinen handgemachten Ramen-Suppen beim nächsten Umzug einen festen Standort geben. Weil aber noch keine geeignete Location gefunden war, als er vergangenen Monat mit seinem Konzept Monaco Ramen aus der Gastronomie im Fat Cat (der Zwischennutzung im Gasteig) auszog, schlägt er nun ein letztes Mal ein Interimsquartier auf, dieses Mal in der Maxvorstadt.

Von kommendem Dienstag an wird Monaco Ramen am Abend japanische Spezialitäten servieren, wo tagsüber im Café „Peet and the Flat White“ Kaffee getrunken wird. Neben ihrer bewährten Speisekarte haben Kreidel und seine Küchenchefin Annika Schulte neue Ramen-Rezepte von ihrer Japanreise im Gepäck. Dazu wird es Sake und japanische Highballs geben (Monaco Ramen im Café „Peet and the Flat White“, Heßstraße 74, ab dem 27. Mai immer Dienstag bis Samstag von 18 bis 23 Uhr, letzte Suppe um 22 Uhr, www.monacoramen.bigcartel.com).