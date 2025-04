Die Lach- und Schießgesellschaft gibt es wieder, war jetzt zu lesen. Sie muss, wie das im Kapitalismus so der Brauch ist, Geld verdienen, vor allem auch mit der Gastronomie. Deshalb heißt sie künftig Wing Nation, was an eine Art Kentucky Fried Chicken mit Späßlemachern denken lässt. Hoffentlich irrt man sich da. Es sei denn, das Ganze hat die Qualität des wunderbaren amerikanischen Blödelfilms „Kentucky Fried Movie“ aus dem Jahr 1977. Jedenfalls gibt es in der Gastronomie eindeutig einen Trend zur Filiale einer Kette, offiziell „Systemgastronomie“ genannt. Aber auch sonst scheint sich Gruppenbildung auszuzahlen, oft tun sich Wirte und Gastronomen zusammen, um das geschäftliche Risiko zu minimieren. Auch das dürfte mit ein Grund dafür sein, wie vergangene Woche berichtet, dass die Neueröffnungen an Gaststätten in München immer noch deutlich mehr sind als die Schließungen.