Die Münchner Gastronomen dürfen ihre Schanigärten in diesem Herbst aller Voraussicht nach länger betreiben als geplant. Die Grünen und die SPD im Rathaus wollen die Freiflächen auch den ganzen November noch erlauben. Eigentlich wäre die Saison am 31. Oktober ausgelaufen. Die Koalition will dies nun mit einem Dringlichkeitsantrag im nächsten Kreisverwaltungsausschuss ändern. Schanigärten, Stadtterrassen und ökostrombetriebene Heizstrahler sollten ausnahmsweise einen Monat länger bleiben dürfen, schließlich sei die Pandemie noch nicht vorbei, begründeten Grüne und SPD die Verlängerung. Draußen könnten die Gäste Abstände besser einhalten und eine Ansteckung einfacher vermeiden. Erlaubt wird die Verlängerung aber nur, wenn "es keine Konflikte mit Weihnachtsmärkten" gibt. Grundsätzlich sind Schanigärten in München von April bis Oktober zugelassen.