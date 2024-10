Aus dem gekochten Frühstücksei wird so etwa ein „Ei Royal“, ein lauwarmes Eigelb mit brauner Butter, Croutons und Imperial Kaviar. Daneben gibt es Austern, einen stark pfeffrigen, wunderbar zarten Rehrücken und eine Schoko-Tarte. Wasser, Kaffee und Saft begleiten die (optisch hervorstechenden) Essensgänge, ebenso Champagner – so lange der Durst anhält. Das sei kein Sprint, sondern ein Marathon, hieß es entsprechend bei der Konzeptvorstellung. Zu erleben ist der Champagnermarathon jeden Samstag von 12.30 bis 15 Uhr, Kostenpunkt: 148 Euro pro Person. (Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, Maximilianstraße 17, Telefon: 089/21252125)

Bevor es in die Winterpause geht, verabschiedet sich das Café Steinchen gebührend von seinen Gästen. Eine Brachfläche haben die zwei Schwestern Alexa und Laura Steinke in eine kleine Oase mitten in Laim verwandelt. Im November, Januar und Februar hat das Café mit seinen Outdoor-Sitzplätzen wetterbedingt geschlossen (im Dezember gibt es am Wochenende einen kleinen Weihnachtsmarkt). Bevor es in die Pause geht, gibt es am Samstag und Sonntag (26./27.10.) ab 10 Uhr das insbesondere bei Familien beliebte Kürbisschnitzen und am 31. Oktober ab 12 Uhr eine große Halloweenparty. (Café Steinchen, Agnes-Bernauer-Straße 77, geöffnet Mi. ab 14, Do. ab 12 und Fr.–So. ab 10 Uhr, aber wetterabhängig, Näheres unter cafe-steinchen.com)

Die einen verabschieden sich in die Winterpause, die anderen starten neu: In Schwabing eröffnet am Samstag, 26. Oktober, das Wirtshaus Papa Benz. Der Name ist eine Hommage an den Tenor Josef Benz, der an gleicher Stelle vor rund hundert Jahren eine berühmte Künstlerkneipe betrieb. Das neue Benz will seine Gäste mit einer gleichsam bodenständigen wie finessenreichen Küche alpiner Prägung beglücken. Saisonalität und Handwerk sind den Betreibern wichtig. Vieles stellen sie daher selbst her (etwa Nussbrot und Feigensenf), und den Kaiserschmarrn bereitet eine österreichische Köchin extra fluffig zu. Neben Wein aus Deutschland, Österreich und Italien gibt’s Hofbräu-Biere vom Fass. Eine Eröffnungsfeier soll im November nachgeholt werden. (Papa Benz, Leopoldstraße 50, geöffnet ab dem 26. Oktober, Mo.–Do. ab 17.30 Uhr, Fr.–So. ab 11.30 Uhr, Telefon: 0170/9019236)