Von Michael Zirnstein

"Das Fat Cat wird ein Magnet werden, national, aber auch international", da ist sich Sepalot sicher. Ein Musiker wie er darf sich so ein Urteil erlauben, Sepalot ist der seit Blumentopf-Tagen erfahrenste Hip-Hop-Produzent Münchens, weit getourt in mehr als 30 Karrierejahren: "So etwas wie das hier habe ich in ganz Europa nicht gesehen", sagt er.