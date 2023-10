Niemals einsam an der Spitze

Von Susanne Hermanski

Stephanie Jenke ist die neue Chefin des Gasteig. In den letzten Septembertagen hat Max Wagner ihr einen symbolischen Schlüssel für sämtliche Standorte des Gasteigs übergeben. Seit 1. Oktober ist sie verantwortlich. Nötige Einarbeitungszeit für die meisten Bereiche? Null. Denn Stephanie Jenke kennt den alten Gasteig und das Interim in Sendling wie ihre Damenhandtasche. War sie doch bis gerade noch Prokuristin dieses "größten Kulturzentrums in Europa".