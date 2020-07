"Imposant, aber teuer" und "Die Reiseführer werden umgeschrieben werden müssen" vom 1. Juli:

Protz-Tempel

Dass in Anbetracht der Corona-bedingt immensen Ausgaben zur Erhaltung von Arbeitsplätzen und Unterstützung von in Schwierigkeiten geratenen Betrieben noch immer jemand meint, einen sündteuren und noch dazu völlig überzogenen Protz-Umbau des erst gut 30 Jahre alten Gasteig-Kulturzentrums finanzieren zu können oder gar zu müssen, zeigt mir, wie abgehoben und wirklichkeitsfremd der Gasteig-Manager Max Wagner und seine Crew agieren.

Ich hoffe ja doch, dass den Stadträten inzwischen klar geworden ist, dass es in München beileibe Wichtigeres zu finanzieren gibt. Beispiele gibt es genug: Marode Schulen mit Sanitäranlagen, die - im wahren Sinne des Wortes - zum Himmel stinken. Aufrüstung der technischen Ausrüstung der Schulen und Bildungseinrichtungen, um die Digitalisierung möglich zu machen. Zahlreiche Schulen waren in der Zeit der Corona-Schließung nämlich nicht in der Lage, per Internet mit den Schülern in Kontakt zu treten, geschweige denn über Skype oder Zoom Unterricht zu erteilen. Nein, es wurden in vielen Fällen durch Lehrkräfte Papierkopien von Unterrichtsmaterial erstellt und persönlich zu den Kindern gebracht.

Es gibt also sehr viel Wichtigeres zu finanzieren, als einigen - sorry - Verblendeten, denen Finanz-Ökonomie ein Fremdwort ist, einen Protz-Tempel hinzustellen. Ich bin mit vielen regelmäßigen Gasteig-Nutzern der Meinung, dass eine "Renovierung im Bestand" mit Schwerpunkt auf Erneuerung der Technik und der Sanitäranlagen - wie es die SPD-Fraktion befürwortet - völlig ausreicht. Sollten die Grünen im Stadtrat zusammen mit der CSU für so einen Protz-Umbau plädieren und diesem womöglich mit ihren Stimmen zu einer Mehrheit verhelfen, machen sie sich völlig unglaubwürdig. Ich hoffe sehr auf die Vernunft des Stadtrates. Leo Schuller, München

Das Geld fehlt anderswo

Dem Leserbrief von Prof. Dr. Wolfgang Hesse zur "Gasteigsanierung" ("Da capo für Gasteig-Umbau", 26. Juni) stimme ich zu. Als jahrzehntelanger Abonnent der SZ würde ich mir zur Abwendung dieses grotesk unsinnigen Projekts noch mehr Engagement Ihrer Zeitung wünschen. Mit einer besseren Mobilisierung der Leser wäre diese vermutliche "Verschlimmbesserung" nicht nur zum Schaden der Münchner wohl noch abzuwenden.

Ausgewogenheit um jeden Preis führt manchmal in die Irre. Sicher muss man es dabei mit einer mächtigen Lobby aufnehmen, neuerdings sogar mit der Stargeigerin Anne-Sophie Mutter an vorderster Front bis hinein in die ZDF-Nachrichten. Aber den kulturellen Shut-Down in München zu vermeiden und die wahrscheinlich horrenden Kosten besseren (unter anderem: sozialen) Zwecken zukommen zu lassen, wäre ja kein schlechter Erfolg für ein derartiges Engagement.

Nebenbei bemerkt kann die Jazzszene von solchen Ausgabeexzessen für die sogenannte Hochkultur nur träumen. Die wären schon um ein paar zusätzliche Tantiemen froh. Dr. Friedrich Straßer, Regensburg