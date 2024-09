Von Susanne Hermanski

„Ich will hier nicht der Störenfried sein“, sagt Stefan Braunfels. Und doch kommt der Vorschlag des bekannten Münchner Architekten, mit dem er die Sanierung des Kulturzentrums Gasteig an der Rosenheimer Straße nach eigener Aussage sogar „um die Hälfte billiger machen“ will, zu einem neuralgischen Zeitpunkt. Denn diesen Mittwoch soll der Münchner Stadtrat in seiner Vollversammlung einen wichtigen nächsten Schritt auf diesem Weg gehen.