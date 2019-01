SZ-Leser richten den Blick mit Sorge gen Hamburg und fragen sich, ob sich nun auch hier eine elbphilharmonische Kostenexplosion anbahne

"Ein Monat kostet zwei Millionen Euro" vom 24. Januar und die geplante Gasteig-Sanierung:

Die Münchner dürfen über das jährliche Oktoberfestplakat abstimmen - aber nicht über Sinn und Form der Gasteig-Sanierung? Obwohl diese den Steuerzahler geschätzt eine halbe Milliarde Euro kostet, inklusive 50 Millionen Euro Honorar für den Architekten? Dazu kommen, wegen des "Chaos einer fehlerhaften Vergabe" Bauverzögerungskosten von zwei Millionen Euro - pro Monat. Das ist Steuerbetrug in Höchstform, und keiner wird bestraft? Das amerikanische Model erscheint da gerechter: Nicht der kleine Mann muss die akustischen Extravaganzen von Klassikerfreunden finanzieren, sondern ein reicher Philanthrop wie Andrew Carnegie spendierte den New Yorkern den Bau eines der weltweit bedeutendsten Konzerthäuser. Zu überlegen wäre auch ein demokratischeres Steuermodel. 50 Prozent meiner Steuern bekommt weiterhin der Staat, der sich um das Allgemeinwohl wie Gesundheit, Umwelt, Bildung und öffentlichen Verkehr kümmert. Mit den restlichen 50 Prozent kann jeder seine individuellen Vorlieben wie Zirkus, Oper, Kirche, Autotunnel oder Gasteig-Sanierung fördern. Sabine Matthes, München

Die Kosten laufen schon vor Baubeginn rasant und eklatant davon. Anlass für ein radikales Überdenken, respektive Umdenken. Die Endabrechnung könnte sich den 866 Millionen Euro der Elbphilharmonie nähern; sie erreichen; gar übertreffen. "Isarphilharmonie München" kann noch vermieden werden: Schadensbegrenzung, reduziertes Desaster. Michael Mieslinger, Eichenau

Der Architekturwettbewerb um den Neubau des Gasteig ist die eine Sache - da ist nicht alles mit rechten Dingen abgelaufen, schlimm genug. Eine andere Frage stellt sich spätestens nach der Lektüre des Artikels: Warum muss der Gasteig eigentlich abgerissen werden, wenn ein einziger einigermaßen stichhaltiger Grund die "veraltete Haustechnik" ist? Kann man sie nicht auf den neuesten Stand bringen, ohne gleich das ganze Gebäude abzureißen? Aber ein Abriss und Neubau ist natürlich für die Bauwirtschaft viel lukrativer... Ich frage mich: Bedenkt kein Verantwortlicher, zumindest auf Seiten der Stadt, dass der Anteil des Bauschutts in Deutschland 60 Prozent der Abfallmenge beträgt, dass die Deponien knapp werden und Bauschutt bereits heute per Lkw ins Ausland transportiert wird? Recycelbar ist nur eine geringe Menge. Weiter besteht der zum Neubau benötige Stahlbeton zu zwei Dritteln aus Sand, der weltweit zum Teil im Raubbau tonnenweise abgebaut wird. Dadurch werden Küstenlinien unwiderruflich zerstört; bis ein Gesteinsbrocken aber zu Sand vermahlen wird, dauert es Zehntausende Jahre (Wüstensand ist zu feinkörnig und keine Alternative). Ich finde es unverantwortlich, diese Problematik zu zugunsten kurzfristiger Gewinninteressen zu ignorieren.

Und: Nachfolgende Generationen könnten ernstere Probleme haben als den "Raumzuschnitt" des Gasteigs, der angeblich "den Publikumswünschen nicht mehr entspricht". Sybille Böhm, München

Hinweis

