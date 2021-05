Leserbriefe stellen keine redaktionelle Meinungsäußerung dar, dürfen gekürzt und digital publiziert werden unter Angabe von Name und Wohnort. Briefe ohne Nennung des vollen Namens werden nicht veröffentlicht. Bitte geben Sie für Rückfragen immer Adresse und Telefonnummer an.

So gut wie unerreichbar

Zu "In Konzert-Robe auf dem E-Roller" vom 3. Mai:

Wie schön, dass die Stadt München mit den Münchner Philharmonikern einen weltweit bekannten Klangkörper finanziert. Es ist eine großartige Leistung, in 18 Monaten einen hochwertigen Konzertsaal zu erstellen. Leider hat das Mobilitätsreferat der Stadtverwaltung kein Konzept für die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr. Die Aussage von Frau Hatt (MVG), es seien nur 700 Meter von der U-Bahnhaltestelle zu laufen, ist eine Zumutung. Rechnet man die Entfernung zur nächsten Haltestelle am Wohnort hinzu sind es ein Fußmarsch (hin und zurück) von circa 2,5 Kilometern.

Mit welchen kleineren Sachen möchte Frau Hatt denn wann starten? Die Aussage von Frau Berger bezüglich der Finanzierbarkeit ist ein Eingeständnis des Unvermögens. "Nun hoffen wir mal, dass die Lage sich ändert"! So kann doch eine Mobilitätsplanung der Stadtverwaltung nicht aussehen. Wir freuen uns, dass die Stadt München ein "Ausweichquartier" zur Verfügung stellt, und sie macht es quasi unerreichbar mit dem ÖPNV. Vielen Dank, Frau Berger, für den Hinweis auf den Roller. Meine Frau und ich sind zusammen 150 Jahre alt. Das habe ich auch als Satire bei einem ernsten Thema verstanden und lachen kann selbst ich nicht darüber. Rüdiger Jahn, München

"Murks aus Beton"

Zu "Auffallend unauffällig" vom 28. April:

Ausgerechnet ein Bauvorhaben, gegen das vom Landesamt für Denkmalpflege Protest eingelegt wurde, bekommt vom Planungsausschuss einen Preis für "Bauen und Sanieren im historischen Umfeld". Dieser Wettbewerb wurde vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung veranstaltet. Leiterin des Referats ist Frau Merk. Um ihre Arbeit nachträglich zu legitimieren, hat sie sich jetzt selbst einen Preis verliehen. Als Juryvorsitzende hatte Merk seinerzeit im Architektenwettbewerb einem brutalen Umbau des historischen Zacherlbräus zugestimmt und die zunächst skeptischen Juroren auf ihre Seite gezogen. Entstanden ist ein Murks aus Betonfertigteilen und Fragmenten einer historischen Fassade. Das Landesamt für Denkmalpflege hatte sich explizit gegen diese Lösung ausgesprochen und andere denkmalschonendere Vorschläge präferiert. Gewinner des Wettbewerbs ist die Paulanerbrauerei, sie konnte ihre Baukosten für die neue Firmenzentrale im Zacherlbräu als Sonderabschreibungen für Denkmalpflege steuerlich geltend machen und somit den Bau zum Großteil finanzieren. Verlierer sind die Münchner, sie haben neben den Kosten auch den Verlust historisch wertvoller Bausubstanz zu tragen. Harald Lukas, München

Inkonsequentes Handeln

Zu "Auf der Strecke geblieben" vom 14. April:

Der Bericht über die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A 96 zwischen Sendling und der Ausfahrt Blumenau zeigt, welche "Querdenker" in den bayerischen Ministerien sitzen. Da hat man in den Amtsstuben auf die jahrzehntelangen Bemühungen der Anwohner an der A 96 reagiert und endlich die zulässige Geschwindigkeit von 80 auf 60 km/h beschränkt. Aber statt die Reduzierung der Geschwindigkeit auf den gesamten Bereich der dicht und relativ hoch bebauten Blumenau auszudehnen, gilt die 60er-Zone nur östlich der Silberdistelstraße. Für die Anwohner westlich der Silberdistelstraße bleibt alles beim Alten. Das ist menschenverachtend, denn Lärm, der tagsüber nervt und nachts den Schlaf raubt, macht krank.

Es ist einfach nicht verantwortlich, auf Stadtautobahnen innerhalb der Wohnbebauung mehr als 60 km/h zuzulassen. Und wenn die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer schon beim Fototermin in Neubiberg beim Ausstellen der ersten Schilder erkannt hat: "Wir müssen das Thema Lärmschutz insgesamt stärker gewichten, weil die Menschen immer geräuschempfindlicher werden", dann sollte sie sich auch dafür einsetzten. Der lapidare Hinweis der Geschwindigkeitsfans in den Ministerien, es gebe im Fall der A 96 keinen Rechtsanspruch, kann nicht überzeugen. Werner Natter, München