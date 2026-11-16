Zum Hauptinhalt springen

KulturzentrumPlötzlich Optimismus: Beim Milliardenprojekt Gasteig geht es voran

Lesezeit: 3 Min.

Der Gasteig ist inzwischen eine Baustelle.
Der Gasteig ist inzwischen eine Baustelle.
Foto: Florian Peljak

Seit etwa einem Jahrzehnt plant München die Generalsanierung des Kulturzentrums. Nun gibt es gleich mehrere Unternehmen, die die Bauarbeiten stemmen wollen – und die Stadt hofft auf einen Joker vom Freistaat.

Von Heiner Effern

SZ bei Google bevorzugen

Die Generalsanierung des Kulturzentrums Gasteig rückt einen entscheidenden Schritt näher: Die Stadt München hat mehrere fundierte Angebote für die Bauarbeiten vorliegen. Das klingt banal, doch bei einem ersten Ausschreibungs-Anlauf hatte sich kein einziger seriöser Bewerber gemeldet. Dazu hofft die Stadt nach Informationen der SZ bei der Finanzierung des Milliardenprojekts auf einen Joker, von dem bisher nicht die Rede war: Sie will für den Konzertsaal einen Zuschuss von fast 170 Millionen Euro beim Freistaat Bayern beantragen.

Zur SZ-Startseite

Welt-Pankreaskrebs-Tag
:„Die Bauchspeicheldrüse ist ein sehr unterschätztes Organ“

Die Zahlen sind alarmierend: Immer mehr Menschen sterben an Pankreaskrebs. Essgewohnheiten haben einen großen Einfluss. Warum es so schwierig ist, Symptome zu deuten – und was man vorbeugend tun kann.

SZ PlusInterview von Nicole Graner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite