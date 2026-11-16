Seit etwa einem Jahrzehnt plant München die Generalsanierung des Kulturzentrums. Nun gibt es gleich mehrere Unternehmen, die die Bauarbeiten stemmen wollen – und die Stadt hofft auf einen Joker vom Freistaat.

Die Generalsanierung des Kulturzentrums Gasteig rückt einen entscheidenden Schritt näher: Die Stadt München hat mehrere fundierte Angebote für die Bauarbeiten vorliegen. Das klingt banal, doch bei einem ersten Ausschreibungs-Anlauf hatte sich kein einziger seriöser Bewerber gemeldet. Dazu hofft die Stadt nach Informationen der SZ bei der Finanzierung des Milliardenprojekts auf einen Joker, von dem bisher nicht die Rede war: Sie will für den Konzertsaal einen Zuschuss von fast 170 Millionen Euro beim Freistaat Bayern beantragen.