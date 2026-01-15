Zum Hauptinhalt springen

Besucher mit AtemproblemenGroßeinsatz am Gasteig: Gebäude wurde evakuiert

Der Gasteig im Stadtteil Haidhausen musste am Mittwoch evakuiert werden. (Archivbild)
Der Gasteig im Stadtteil Haidhausen musste am Mittwoch evakuiert werden. (Archivbild) (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Mehrere Menschen hatten plötzlich über Atemwegsreizungen geklagt und mussten von Sanitätern untersucht werden. Die Polizei ermittelt.

Weil mehrere Menschen in einem Münchener Kulturzentrum über Atemwegsreizungen klagten, ist das Gebäude evakuiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich bei dem Vorfall am Mittwoch etwa 80 Menschen im Innenhof des Kulturzentrums, wie die Feuerwehr mitteilte. Zehn Betroffene wurden von Sanitätern untersucht und behandelt. In ein Krankenhaus musste niemand transportiert werden.

Die Einsatzkräfte führten mehrere Messungen in dem Gebäude durch, konnten aber nichts Auffälliges feststellen. Nach umfangreichen Kontrollen konnten die Menschen zurück in das Kulturzentrum. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

