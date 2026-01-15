Weil mehrere Menschen in einem Münchener Kulturzentrum über Atemwegsreizungen klagten, ist das Gebäude evakuiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich bei dem Vorfall am Mittwoch etwa 80 Menschen im Innenhof des Kulturzentrums, wie die Feuerwehr mitteilte. Zehn Betroffene wurden von Sanitätern untersucht und behandelt. In ein Krankenhaus musste niemand transportiert werden.