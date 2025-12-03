Zum Hauptinhalt springen

Gasteig in MünchenAuszugstermine für Fat Cat stehen fest

Das Ende der Zwischennutzung wurde am Mittwoch in der Aufsichtsratssitzung der Gasteig GmbH entschieden.
Das Ende der Zwischennutzung wurde am Mittwoch in der Aufsichtsratssitzung der Gasteig GmbH entschieden. (Foto: Robert Haas)

Die Zwischennutzung des alten Gasteig-Gebäudes an der Rosenheimer Straße soll am 30. September 2026 enden. Danach haben die Mieter noch einen Monat Zeit, den Ort zu räumen. Nur einer von ihnen muss schon früher weichen.

Von Susanne Hermanski

Nun ist es beschlossene Sache: Die Zwischennutzung des alten Gasteigs am Isarhochufer läuft Ende September nächsten Jahres aus. Darüber hinaus wird es keine Verlängerung der Mietverträge mehr geben. Das wurde an diesem Mittwoch in der Aufsichtsratssitzung der Gasteig GmbH entschieden. Den Oktober über werden die Mieter noch Gelegenheit haben, die Büros, Bühnen und Lager zu räumen.

Danach schalten die Gasteig-Mitarbeiter sämtliche Elekto-, Kommunikations- und Heizungsleitungen ab und räumen die 90 000 Quadratmeter Fläche leer. Das ist nötig, weil im Januar 2027 die Bauarbeiten zur Schadstoffbeseitigung beginnen sollen. Nur ein bekannter Mieter der Fat Cat muss bereits bis Ende Juni ausziehen: der Zauberer Alexander Krist. Er bespielt aktuell den gewaltigen Raum der Philharmonie. Dort aber steht die Klais-Orgel, die bereits von Juli an ausgebaut werden soll.

Das wertvolle Instrument hat schon vor Monaten durch einen Wassereinbruch in das sanierungsbedürftige Haus Schaden genommen. Um die Orgel einzulagern, bedarf es einer eigenen Lagerstätte beim Hersteller. Vor dem Wiedereinbau am Ende der Generalsanierung wird sie repariert.

Stefanie Jenke, die Geschäftsführerin der Gasteig GmbH, zieht eine positive Bilanz zur Zeit der Zwischennutzung. „Die Fat Cat hat in den letzten zweieinhalb Jahren statt eines Leerstandes das Gebäude mit vielen tollen Möglichkeiten und Aktionen belebt. Für uns, den Gasteig mit allen seinen Instituten, und für alle Gasteig-Fans ist das Ende aber auch eine freudige Nachricht, weil die Gasteig-Sanierung einen weiteren großen Schritt vorankommt.“ Vor der Schadstoff-Beseitigung startet zudem ein Re-Use-Projekt, also der Verkauf von noch brauchbaren Einrichtungen und Materialien aus dem Haus.

Münchens Konzertsaal endgültig geschlossen
:Ein Nachruf auf die Philharmonie

Die Münchner liebten und hassten ihren hölzernen Weinberg der Musik. Fast unbemerkt hat die Stadt die Philharmonie nun für die nächsten zehn Jahre zugesperrt. Ein Veranstalter verlangt: Lasst uns weiter dort spielen.

SZ PlusVon Michael Zirnstein

