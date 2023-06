Kultur in München

Max Wagner will nicht länger Geschäftsführer von Europas größtem Kulturzentrum sein. Niemand hatte einen besseren Überblick über das Sanierungsprojekt. Doch immer wenn etwas schief lief, gab die Politik ihm die Schuld.

Kommentar von Susanne Hermanski

Der Gasteig, das ist ein riesiger Tanker. Ach was, zwei, seit man 2021 für die dringend notwendige Sanierung des alten Gasteig ins Interimsquartier in Sendling umgezogen ist. Und jetzt geht beider Steuermann von Bord. Max Wagner, der Geschäftsführer der Gasteig München GmbH, hat sich viel anhören müssen in den vergangenen Jahren. Immer wenn etwas schlecht gelaufen ist bei dem hoch komplexen Sanierungsvorhaben dieses größten Kulturzentrums Europas (das vor Wagners Zeit keinen Meter vom Fleck gekommen war), gaben Politiker ihm die Schuld.