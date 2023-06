Von Heiner Effern und Susanne Hermanski

Der langjährige Chef des Kulturzentrums Gasteig, Max Wagner, plant nach Informationen der SZ, im Winter zur Beisheim-Stiftung zu wechseln. Der Aufsichtsrat der Gasteig GmbH hat deshalb am Dienstag einstimmig seinem schon vorab hinterlegten Wunsch zugestimmt, den Vertrag zum 30. September dieses Jahres aufzulösen. Das bestätigte die zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne), die dem Gremium vorsitzt. Die Stadt will nun umgehend eine Interimslösung für die Leitung des größten Kulturzentrums in Europa suchen.

Erst wenn feststeht, ob die stockende Generalsanierung des Gasteig umgesetzt wird oder doch eine kleinere Variante beschlossen wird, soll Wagners Stelle neu ausgeschrieben werden. Die Entscheidung soll der Stadtrat im Herbst treffen. Eine Ausschreibung der Generalsanierung des Kulturzentrums mit einem Kostendeckel war in diesem Frühjahr gescheitert, weil sich kein geeigneter Generalunternehmer beworben hatte.

Das weitere Vorgehen will der Aufsichtsrat nun in einer Sondersitzung Anfang August festlegen. Dem Vernehmen nach soll sich Wagner in der Sitzung am Dienstag wie schon im Vorfeld nur vage über die Gründe für seinen Wechsel geäußert haben. Man hört aber im Rathaus immer wieder, dass ihm angesichts der noch lange andauernden Sanierung des Gasteig die persönlichen Perspektiven gefehlt haben könnten.

Die Beisheim-Stiftung ist für Wagner keine Unbekannte. Aktuell unterstützt sie ein großes Festival im Interim Gasteig HP8, das "Mental Heath and Arts Festival", das von 8. Juli an stattfinden wird. Der Kulturmanager soll bereits kurz vor dem Vertragsabschluss mit der Stiftung stehen und würde dort dem Vernehmen nach einen der beiden Geschäftsführerposten übernehmen.