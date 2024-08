Bis das Gasteig-Interim wieder umzieht – zumindest so lange dürften sie bleiben. Davon sind die Kreativen, Künstler und Handwerker, die Räume auf dem Gelände des HP8 in Sendling gemietet haben, fest ausgegangen. Nun wurde ihnen für den Februar 2026 die Kündigung in Aussicht gestellt. Das wollen sie aber nicht hinnehmen.