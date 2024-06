Vom Himmel her ist es gedacht: Am 30. Juni steigt im HP8 das große Kultur-Sommerfest „Wolke 8“. Angelehnt an den Wohlfühlort Wolke 7, soll es unter dem Motto „Mitmachen, entdecken, feiern“ ein Fest für alle Kulturinteressierten werden. Das vollgepackte Programm umfasst Angebote um Musik, Gesang, Film und Tanz, und überwiegend in den Innenräumen – es ist also nicht so wichtig, wie gnädig der Himmel sein wird.