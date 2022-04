Beim "Isarflux"-Festival der Gasteig-Auszubildenden spielen am Ostermontag "Ströme" und Lily Among Clouds.

Was lernt man eigentlich als Auszubildender bei der Münchner Gasteig GmbH? Wer glaubt, diese jungen Menschen hätten ihre Lehrzeit zuletzt damit verbracht, Umzugskartons zu packen, irrt freilich. Das kann man derzeit noch überprüfen, wenn man auf der Gasteig-Homepage die Videos von "Isarflux 2021" ansieht. Das ist das jährliche Festival im Gasteig, das die Auszubildenden komplett organisieren: von der Künstlerauswahl bis zur Bühnentechnik und dem ganzen Ablauf; dass sie im zweiten Corona-Jahr all das allein online präsentieren mussten, zeugt von Internet-Skills und Improvisationskunst. Am Ostersonntag dürfen sie endlich wieder fürs Publikum eine "geile Party" schmeißen, wie sie sagen - und das nach dem Umzug erstmals im Gasteig HP8: Im Multifunktionssaal X spielen zuerst Rosa Blut deutschsprachigen Rock'n'Roll und Kannheiser NDW-Future-Pop; dann zieht man um in die Riesen-Halle E, wo genug Platz ist für die voluminös-dramatischen Songs der Würzburgerin Lily Among Clouds und dem Modular-Synthesizer-Gebirge von Ströme.

Isarflux, Ostersonntag, 17. April, 20 Uhr, Gasteig HP8, Eintritt frei