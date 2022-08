Wer schon immer davon geträumt hat, einmal auf einer großen Bühne zu stehen, auf der sich ansonsten die Weltstars tummeln, hat jetzt die Chance dazu. Unter dem Motto "Bühne frei!" startet der Gasteig HP8 eine Mitmachaktion für künstlerische Talente, bei der zwischen dem 9. und 12. September ein 45-minütiger Auftritt auf der Bühne der Isarphilharmonie lockt. Ob singen, musizieren, tanzen, rezitieren oder meditieren, allein, zu zweit oder in einer Gruppe - alles ist möglich. Die Münchner Philharmoniker stellen einen Steinway-Konzertflügel zur Verfügung. Man darf sogar seine eigenen Fans mitbringen und bis zu zehn Personen einladen, die dann im Zuschauerraum sitzen dürfen. Bezahlt wird in Form einer Spende. Diese geht an das Musik-Projekt Lab Uganda des Vereins Music Connects, das Menschen im Flüchtlingslager BidiBidi in Uganda durch Musikunterricht neue Lebensperspektiven eröffnet. Wer sich den Traum vom Auftritt auf der großen Bühne erfüllen will, kann sich per E-Mail bewerben unter mitmachen@gasteig.de. Wichtig sind Name, Adresse, Telefonnummer und eine Beschreibung dessen, was auf der Bühne gezeigt werden soll.

Bühne frei! Dein Auftritt in der Isarphilharmonie, 9.-12. Sept., 9-19 Uhr, Gasteig HP8, Hans-Preißinger-Str. 8