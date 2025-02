Wie klingt eigentlich eine Kora? Kann jeder ein Orchester dirigieren erlernen? Wie sieht es hinter der Bühne des HP8 aus? Die Musikaktionstage im neuen Gasteig am 21. und 22. Februar lassen kaum eine Frage unbeantwortet – an zwei vollen Tagen können Kinder und Jugendliche, Familien und Schulklassen in Workshops und Konzerten alles über Musik lernen.