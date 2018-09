23. September 2018, 18:51 Uhr Gasflasche im Auto Panzerknacker überführen sich selbst

Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen, die zwei Geldautomaten gesprengt und ein Luxusauto gestohlen haben sollen. Der 26 alte Münchner und sein 23 Jahre alter mutmaßlicher Komplize aus Haar hatten eine Propangasflasche auf dem Rücksitz, als sie am Dienstag von einer Zivilstreife in der Nähe einer Bank in Oberpframmern (Kreis Ebersberg) kontrolliert wurden. Zwei Tage später wurden sie an ihren Wohnorten festgenommen, wie die Polizei wegen der überregionalen Ermittlungen erst am Sonntag mitteilte. Die Männer sollen am 14. September im Kreis Freising und zwei Tage später in Neuburg-Schrobenhausen einen Bankautomaten mit Gas gesprengt haben. Beute machten sie dabei keine. Weiter sollen sie im Juli ein etwa 120 000 Euro teures Auto am Flughafen München gestohlen und ins Ausland verkauft haben. Die Männer wurden bereits im August mit zwei Mitfahrern und einer Propangasflasche im Auto von der Polizei kontrolliert, damals reichten die Beweise für eine Straftat aber nicht aus.