Vom Umtopfen und dem Freiraum des Scheiterns: Ulrike Zieher leitet den "Community Dachgarten" der städtischen Kultureinrichtung Färberei gegenüber vom Schyrenbad in Untergiesing. Jeden zweiten Sonntag gärtnert sie zusammen mit Kindern, Jugendlichen, Seniorinnen und Senioren auf einer Dachterrasse mit Hochbeeten und Pflanzenbeeten. Für das Programm ist die 42-Jährige seit Oktober 2023 verantwortlich. Neben den Pflanzen kümmert sie sich um die Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern. Davor hat Zieher zuletzt in einer Münchner Medienagentur gearbeitet. Aufgewachsen ist Zieher in Ulm als Tochter einer Wildkräuterexpertin, sie lebt seit 17 Jahren in München . Zu den Treffen am Nachmittag kommen etwa fünfzehn Personen. Manche bleiben zwei Stunden, andere bis zum Abend.

SZ: Frau Zieher, was genau ist Ihr Ziel?

Ulrike Zieher: Ich möchte Menschen verbinden, indem sie gemeinsam etwas tun. So kommen sie ins Gespräch. Es sind Menschen unterschiedlichen Alters, Hintergründen und Vorkenntnissen. Wer mehr Wissen und Erfahrung hat, gibt es weiter. Ich verstehe mich weniger als Gartenexpertin, sondern vielmehr als Anstifterin, ich will meine Freude am Gärtnern und Impulse weitergeben.

Also steht bei Ihnen das Wissen nicht im Vordergrund?

Zu Zeiten des Internets und Smartphones haben wir ständigen Zugriff auf Wissen und Informationen. Es gibt auch Apps, mit denen man Pflanzen auf der Wiese bestimmen kann. Durch die gemeinsame Aktivität, etwa die Erde umzugraben oder Samen zu säen, entwickelt sich das Gefühl einer Gemeinschaft. Das ist bei uns wichtig. Was wir genau bei den Treffen machen, hängt auch von der Jahreszeit ab. Im Winter haben wir etwa Suppengrün eingesalzen.

Was steht bei Ihnen im Frühling auf dem Plan?

Vor ein paar Wochen haben wir zusammen Radieschen-Samen in die Erde gesteckt. Dann gab es noch einmal Minustemperaturen. Ob es ihnen zu kalt war oder ob sie wachsen, wird sich zeigen. Wir haben im Februar schon mit der Voranzucht begonnen. Die ersten Pflanzen haben wir pikiert, also vereinzelt und in größere Töpfchen umgepflanzt, und die Hochbeete vorbereitet. Wir haben draußen schon Erbsen gesät, Koriander, essbare Blüten und Ringelblumen. Manche Pflanzen haben drinnen überwintert, nun ist etwa die Zitronenverbene wieder unter freiem Himmel.

Detailansicht öffnen Ulrike Zieher auf ihrem Dachgarten. (Foto: Catherina Hess)

Mitte April waren es 27 Grad. Ein paar Tage später schneite es wieder. Wie gehen Sie mit solchen Temperaturunterschieden um?

Die tun zum Beispiel der Zitronenverbene nichts, die kann mal ein paar Tage im Kalten überleben.

Und wenn Sie sich verschätzen?

Das gehört bei uns auch dazu. Es ist mein erstes Jahr als Verantwortliche für den Community-Dachgarten. Wenn etwas nichts wird, versuchen wir es eben noch einmal. Für mich steht das Staunen, das gemeinsam Erfahrungen sammeln und Dazulernen im Vordergrund.

Gibt es auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zu Ihnen kommen, weil Sie einen Workshop erwarten, um Profigärtnerinnen und Gärtner zu werden?

Nein, aber im April gab es gleich zwei Teilnehmerinnen, die mit konkreten Fragen gekommen sind. Eine Frau engagiert sich in einem Mädchenwohnheim und möchte zusammen mit ihren Mädels Kräuter anpflanzen. Sie wollte vor allem konkrete, praktische Tipps. Eine Teilnehmerin wohnt in einer inklusiven Wohngemeinschaft mit einer großen Terrasse, die bisher nicht genutzt oder bepflanzt wurde. Sie will das nun mit ihrer WG angehen und ist deshalb gekommen.

In München haben die wenigsten einen Garten und auch nicht so viele einen Balkon oder eine Terrasse.

Gerade deshalb kommen die Teilnehmer. Oft haben sie schon zurückliegende Erfahrungen und den Wunsch selbst Pflanzen zu säen, umzutopfen und wachsen zu sehen. Vielleicht liegt es auch derzeit im Trend. Etwa nebenan im Rosengarten gibt es Beete, die Münchnerinnen und Münchner nutzen dürfen. Es passiert ja auch an vielen Stellen etwas. Auf der Internetseite "Urbane Gärten München" sind die Projekte gesammelt.

Detailansicht öffnen Die Tomatensamen, die Zieher und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesät haben, sind alle etwas geworden. Nun verschenkt sie die jungen Pflanzen. (Foto: Catherina Hess)

Welche Tipps geben Sie bei dem Wunsch, selbst etwas daheim anzupflanzen?

Der Teilnehmerin aus der inklusiven WG habe ich geraten, bevor sie einen komplizierten Plan mit einem eigenen Garten samt Hochbeeten angeht, erst einmal zwei Tomatenpflanzen mit nach Hause zu nehmen. Die können sie dann gemeinsam umtopfen, großziehen und ihre Früchte essen. Es geht darum, dass man einfach mal macht.

Doch für die Voranzucht von Tomaten ist es schon zu spät.

Wer sie verpasst hat, kann auf Pflanzentauschbörsen Jungpflanzen eine neue Heimat schenken. Wir haben derzeit auch noch viel zu viele Pflanzen in der Färberei. Denn alles, was wir gesät haben, ist aufgegangen. Wer zum nächsten Treffen kommt, kann eine Tomate, Peperoni oder Chilipflanze mitnehmen und loslegen. Oder einfach mal einen Zucchini-Samen in die Erde stecken. Für mich ist der Moment magisch, wenn ich sehe, dass sich daraus etwas entwickelt und ich eine grüne Spitze in der Erde entdecke.

Detailansicht öffnen In München gibt es Pflanzentauschbörsen, die Jungpflanzen verschenken. (Foto: Catherina Hess)

Was lässt sich durch das Gärtnern lernen?

Um die Pflanzen muss ich mich regelmäßig kümmern, sonst gehen sie kaputt. Wenn ich eine Woche im Urlaub bin, kann ich meine Töpfchen etwa an eine Freundin weitergeben. Doch ich kann mich auch zu viel kümmern, zu oft gießen, dann verziehe ich die Jungpflanzen. Sie müssen sich erst daran gewöhnen, damit sie auch mal Trockenheit aushalten können. Außerdem tut es gut, die Hände in die Erde zu stecken und mit ihnen etwas zu bewirken.

Woher haben Sie Ihr Wissen?

Meine Mutter hat mir bei einer Wildpflanzenführung fünf Pflanzen gezeigt und gesagt, dass ich diese nun erst mal in der Natur beobachten soll. Mit der Zeit kamen immer mehr Pflanzen dazu. Wären es zu viele gewesen, dann hätte ich sie nicht wiedererkannt. So habe ich Stück für Stück dazugelernt.

Ihr Tipp für die aktuelle Saison?

Mein Lieblingshack für grünen Salat sind frische Kräuter. Ich ernte etwa Minze, Schnittlauch und Liebstöckel. So schmeckt jeder grüne Salat gleich nach viel mehr. Und auch Giersch und Vogelmiere. Manche nennen das Unkraut, für mich ist es eine Wildpflanze. Gerade habe ich in Berlin gesehen, dass Giersch auf dem Markt verkauft wird, etwas, bei dem die Gärtnerinnen und Gärtner sonst froh sind, es loszuwerden. Ich hingegen freue mich immer, wenn ich Wildpflanzen auf meinem Balkon entdecke.