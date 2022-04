Karl-Valentin-Biograf Alfons Schweiggert wollte einst ein Gegengewicht schaffen. Und zwar zu dem meist an weitgehend humorfreie Prominenz vergebenen Karl-Valentin-Orden. Für herausragende künstlerische Leistungen in echter Nachfolge des Münchner komischen Universalgenies und seiner kongenialen Partnerin Liesl Karlstadt hat er den "Großen Valentin-Karlstadt-Preis" ins Leben gerufen, der jetzt erstmals als städtischer Preis vergeben worden ist. Mit der Schweizer Clownin und Schauspielerin Gardi Hutter hat man eine perfekte Preisträgerin gefunden, sie begann ihre lange internationale Karriere mit Valentin-Sketchen. Ganz in dessen Geist bekommt sie jetzt - nichts. Das aber wird groß und öffentlich gefeiert, bei einer Matinee am 10. Juli im Valentin-Karlstadt-Musäum.