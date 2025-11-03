Taxifahrer leben gefährlich. Das bestätigt ein Vorfall, der sich laut Polizei am Samstag in Garching ereignet hat. Zwei 36 und 37 Jahre alte Männer hatten sich nach dem 3:0-Sieg des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen ein Taxi von der Fröttmaninger Fußball-Arena zu ihrem Hotel in Garching genommen. Als der 51-jährige Fahrer dort den auf dem Taxameter angegebenen Fahrpreis verlangte, kam es zu einem Streit, der schnell und massiv eskalierte.

Die Fahrgäste bezahlten „nur einen Bruchteil“, wie es im Polizeibericht heißt. Als der Taxifahrer auf dem vollen Fahrpreis bestand, entwickelte sich eine „körperliche Auseinandersetzung“ zwischen den Männern. Der 36-Jährige habe dabei versucht, den Taxifahrer mit einer Eisenstange zu verletzen. Zwei bis dahin unbeteiligte Zeugen gingen beherzt dazwischen und verhinderten so Schlimmeres.

Die inzwischen von einem Hotelangestellten alarmierte Polizei rückte derweil mit mehreren Streifen an. Den 37-jährigen renitenten Taxigast nahm die Polizei sofort, seinen geflüchteten Begleiter nach kurzer Fahndung in Tatortnähe fest. Der verletzte Taxifahrer wurde von Rettungssanitätern behandelt. Gegen die beiden Angreifer wurden Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung und Körperverletzung eingeleitet.