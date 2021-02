Nach seinem Documenta-II-Erfolg kaufte sich der Bildhauer Fritz Koenig im Jahr 1960 den Ganslberg, ein Wald- und- Wiesengrundstück in Altdorf, fünf Kilometer von Landshut entfernt. Zusammen mit seiner Frau Maria baute er dort im Laufe der Jahre ein Ensemble aus Wohnhaus, Atelier und Stallungen auf. Im Februar 2017 starb der Bildhauer, seitdem wird darüber debattiert, was aus dem verwaisten Ganslberg werden soll. In einem offenen Brief forderten seine Unterstützer, ihn endlich unter Denkmalschutz zu stellen (SZ vom 3.2.). Das hat das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege bislang abgelehnt. Doch Generalkonservator Mathias Pfeil, Chef des Landesamts, ist durchaus gewillt, sich noch einmal mit dem Thema zu befassen.

SZ: Kannten Sie Fritz Koenig persönlich?

Mathias Pfeil: Einigermaßen. Ich habe drei Semester bei ihm studiert.

Und wie sind Sie mit ihm ausgekommen?

Gut. Ich habe mich bei ihm intensiv mit Plastischen Gestalten auseinandergesetzt, da hat er mir viel gegeben.

Viele ehemalige Studenten erzählen, dass er sehr grob sein konnte.

Er war sicher nicht einfach. Koenig war ein Künstler, der es nicht für notwendig befand, sich mit der Außenwelt mehr als notwendig zu beschäftigen. Er war eine Persönlichkeit, gab sich als Professor viel Mühe mit uns. Wenn ihm aber eine Arbeit nicht gefiel, hat er sie so schlecht bewertet, hat er die "Sensibleren" durchaus auch mal zum Weinen gebracht. Aber dieser schon zu meinen Studienzeiten höchst außergewöhnliche Künstler konnte natürlich Augen öffnen. Und das hat er getan!

Der Ganslberg von oben: Als Fritz und Maria Koenig das Gelände 1960 kauften, war der Hügel noch nicht von der Autobahn durchschnitten. Von der Kugelhalle am Hügelfuß schlängelt sich eine schmale Straße zum eigentlichen Wohn- und Arbeitsbereich hinauf. Eingeschlossen von Wald und Wiesen wirkt es fast wie eine Insel. (Foto: Klaus Leidorf)

Wann haben Sie sich zum ersten Mal mit dem Ganslberg dienstlich beschäftigt?

Bald nach Fritz Koenigs Tod im Jahr 2017, also von Anfang der Debatte an.

Wer forderte Sie damals auf, den Ganslberg unter Denkmalschutz zu stellen?

Einen offiziellen Antrag gab es nicht. Den gibt es bis heute nicht. Vermutlich hat ein Mitglied des Denkmalrats 2017 die Bitte geäußert, die Schutzwürdigkeit zu überprüfen. Wir machen keine Ortseinsicht ohne Grund. Aber wie gesagt, einen offiziellen Antrag gibt es bis heute nicht.

Müsste den die Koenig-Stiftung stellen?

Sie muss nicht, kann das aber als Eigentümerin tun. Aber für die Denkmaleintragung kann uns auch ein Bürgermeister oder ein Kreisheimatpfleger oder jemand ganz anderer ansprechen.

Dann reagieren Sie in solchen Fällen sofort?

Nicht immer, das ist eine Frage, die wir fachlich entscheiden. Wir müssen nicht auf jede Anfrage reagieren.

Wann müssen Sie es denn?

Wenn es der Eigentümer fordert oder jemand, mit dem wir auch dienstlich zu tun haben wie Vertreter der Stadt.

Mathias Pfeil, Jahrgang 1961, hat an der TU München Architektur studiert. Seit 2014 ist er als Generalkonservator der Chef des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. (Foto: BLFD/Michael Forstner)

Ihnen war nach dem ersten Ortstermin sofort klar, dass der Ganslberg nicht auf die Denkmalliste passt?

Wir sind sehr schnell gewesen zu sagen, die Gebäude als solche sind nicht denkmalwürdig, weil sie zu simpel sind. Nach Artikel 1 des Denkmalschutzgesetzes gibt es fünf Bedeutungskriterien, die festlegen, was ein Denkmal ist. Wir überprüfen die geschichtliche Bedeutung, die volkskundliche, die wissenschaftliche oder die künstlerische. Wichtig ist: Alle Überprüfungen beziehen sich auf die Substanz, also auf vom Menschen geschaffene Dinge aus vergangener Zeit. Wir sind immer gebunden an die bauliche Substanz.

Und die ist am Ganslberg nicht erhaltenswert?

Die Gebäude dort sind für sich genommen denkmalfachlich nicht außergewöhnlich. Wir müssen natürlich nicht darüber diskutieren, dass Koenig ein herausragender Künstler war. Aber den Gebäuden fehlt nach unserer Auffassung seine persönliche Handschrift, er hat sie nicht selbst entworfen, sondern sie wurden nach Plänen des Landshuter Architekten Karl Foerstl errichtet.

Die Weggefährten Koenigs sehen das anders. Für sie hat Koenig den traditionellen ländlichen Baustil Niederbayerns aufgegriffen und behutsam weiterentwickelt. Außerdem hat Foerstl sicher nichts entworfen, was der Künstler nicht wollte.

Inwieweit sich Koenig in die Planung mit eingebracht hat, konnten wir bislang noch nicht eruieren. Aber das sind genau die Dinge, die wir wissen wollen, dazu fehlen uns die Unterlagen.

Sie haben mehrmals darauf verwiesen, dass Koenig sich sein Museum im Hofberg als Gedenkort wünschte.

Den Ganslberg sah er jedenfalls als pragmatischen Wohn- und Arbeitsort. Zumindest seitdem die Autobahn den Ganslberg in zwei Teile zerschnitt. Aber für die denkmalfachliche Prüfung ist es irrelevant, was der Künstler wollte. Der könnte sich auch geirrt haben.

Koenig im Jahr 2002 mit dem Modell der berühmten Skulptur "WTC Sphere". (Foto: Armin Weigel/dpa)

Der Gesamtzusammenhang des Koenig-Kosmos, der Geist, der hinter der gesamten Anlage steckt, spielt für Ihre Bewertung keine Rolle?

Doch, der ist natürlich interessant. Aber ich kann nicht Gedanken, die nirgendwo niedergelegt sind zur Grundlage einer Denkmaleintragung machen. Wir müssen objektiviert arbeiten, sonst kommen wir in Diskussionen, die schwer zu überstehen sind. Oft überprüfen wir Häuser, bei denen die Denkmaleigenschaft auch vor Gericht bestehen können muss. Wir müssen dann belegen können, warum wir etwas auf die Denkmalliste gesetzt haben. Da reicht der Geist als Begründung nicht aus, ich brauche den strengen Substanzbezug.

Meistens sind es doch die Eigentümer, die den Denkmalschutzstatus nicht wollen.

Das stimmt. So gesehen ist die Diskussion hier tatsächlich eher ungewöhnlich. In München hatten wir eine ähnliche Debatte wegen des Veterinärmedizinischen Instituts an der Königinstraße. Eine Bürgerinitiative setzte sich für den Erhalt der Gebäude ein. Aber sie waren einfach nicht gut genug erhalten, der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg war eher pragmatisch und nicht künstlerisch. Solche Entscheidungen sind bitter, weil es enttäuscht genau die Leute, die uns, also dem Denkmalschutz nahestehen.

Für das Atelier von Josef Thorak, einem von Hitlers Lieblingsbildhauern, reichten die Schutzgründe aus?

Das Atelier in Baldham kam bereits 1990 auf die Liste. Die Anregung kam von der Gemeinde Vaterstetten. Wer sich das Atelier ansieht, sieht sofort, dass es was Besonderes ist.

Auf dem Ganslberg schuf sich Fritz Koenig sein eigenes Reich. (Foto: Eberhard Mestwerdt)

Albert Speer war auch ein bekannterer Architekt als Karl Foerstl.

Man muss das Atelier ja nicht lieben. Aber es steht für eine bestimmte Zeit, da muss man kein Nazi sein, um zu erkennen, dass es ein Denkmal ist. 1990 war zudem eine Zeit, in der man die zahlreichen Bauten der Nationalsozialisten abgerissen hat, ein Versuch, eine Zeitschicht und deren bauliche Zeitzeugen zu verdrängen. Da war es schon fast revolutionär, das nicht zu tun und zu sagen, wir müssen uns auch solche Gebäude erhalten, um uns zu erinnern, was wir nicht wollen. Das war kein Zeichen rechten Denkens, sondern eher das Gegenteil. Auch in der Denkmalpflege gibt es Modeerscheinungen.

Klingt so, als hätte Sie der Hinweis im offenen Brief verdrießt, Ihre Behörde hätte das Thorak-Gebäude als "braunes Denkmal" für schutzwürdig erachtet, das Atelier des Künstlers, der ein Mahnmal für das KZ Mauthausen schuf, aber nicht.

Das hat mich wahnsinnig geärgert, da fühle ich mich in die rechte Ecke gedrängt. Aber inzwischen hat mir Josef Schuster (Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland und einer der Unterzeichner des Briefs, Anm. d.Red.), versichert, das sei nicht die Absicht gewesen. Was ich sehr ernst nehme, ist die Spiritualität, die für ihn der Ganslberg ausstrahlt, auch weil dort die große Kugelkaryatide für New York gebaut wurde, die die Terroranschläge vom 11. September 2001 überstand und heute ein Wahrzeichen des Überlebenswillens der Stadt ist.

Aber Sie haben eben gesagt, dass der Geist für den Denkmalschutz nicht reicht?

Für mich stellt sich die Frage, wie bringe ich Spiritualität und Materie zusammen, wie löse ich diesen Konflikt.

Das heißt, Sie denken noch einmal über eine mögliche Unterschutzstellung nach?

Wir haben vergangenen Freitag auf der Sitzung des Landesdenkmalrats zum dritten Mal über den Ganslberg gesprochen. Genauso oft habe ich darum gebeten, uns vernünftige Unterlagen zur Verfügung zu stellen, Informationen zu liefern, die es ermöglichen, die Anlage unter Ensembleschutz zu stellen. Das würde reichen. Aber bislang ist dieser Aufruf ungehört verhallt. Es reicht nicht, mir den Uffizien-Ausstellungskatalog zu schicken.

Die "Kugelkaryatide N.Y." ist in der für sie gebauten Werkshalle entstanden. (Foto: Eberhard Mestwerdt)

Und nun?

Ist der Landesdenkmalrat meinem Vorschlag gefolgt und hat mich beauftragt, eine Arbeitsgruppe zu bilden, eine Gruppe, die für Mitglieder des Denkmalrats offen ist, aber beispielsweise auch für die Autoren des offenen Briefs, die sich dort dann auch mit unseren Problemen auseinandersetzen müssen. Wir werden ergebnisoffen diskutieren. Ich bin sehr gespannt, ob es uns gelingt, das zu fassen, was den Geist des Ortes ausmacht und zugleich stark genug ist, um etwas unter Schutz zu stellen.

Vielleicht die Kugelhalle, in der große Kugelkaryatide gebaut wurde?

Mal schauen. Wir wissen beim Ganslberg noch gar nicht, was Denkmal sein kann. Für mich ganz persönlich und ohne es geprüft zu haben, ist der Ganslberg ein Erinnerungsort. Ich habe ihn leider nur tot erlebt, also ohne Pferde, Pfauen, Skulpturen. Früher war das sicher ein anderer Ort. Jetzt ist nur noch das Skelett übrig.

Sind die Kriterien weniger streng, wenn der Ganslberg als Erinnerungsort definiert wird?

Es ermöglicht, Gebäude aufzunehmen, die baulich nichts Besonderes sind. Ein extremes Beispiel dafür ist die Gedenkstätte KZ Dachau. Streng genommen wären nur einige der Gebäude denkmalwürdig, und zum Beispiel die Baracken, die in den Sechzigerjahren wiederaufgebaut wurden, nicht. Aber selbstverständlich steht die Gesamtanlage unter Denkmalschutz.

Dann hat der Ganslberg noch Chancen?

Mal sehen. Jetzt freue ich mich erst einmal auf die Diskussionen in der Arbeitsgruppe.