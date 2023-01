Im vergangenen September ist das neue Album "Suomessa" von Gankino Circus erschienen, jenem fränkischen Quartett, das sich erfolgreich in einer eigenen Nische zwischen Indie-Pop, Weltmusik und Musikkabarett eingerichtet hat. Es ist eine Liebeserklärung an Suomi, also Finnland, bei der sie im Studio mit finnischen Gästen wie der ESC-Teilnehmerin Sandhja, dem Banjo-Virtuosen Slack Bird aus Jyväskylä, Laura Ryhännen oder Mikko Kuisma gewohnt virtuos finnische Polkas und Tangos mit Sibelius, Rock'n'Roll, magischen Gitarrensounds und polarlichterndem Vibrafon verwirbeln. Was auch die Basis abgibt für das neue, jetzt im Lustspielhaus zu sehende Bühnenprogramm "Bei den Finnen". Da kann man neben der musikalischen Verbrüderung auch mithilfe von Wathosen, Axt- und Grashalm-Weitwurf, rätselhaften Waschschüsseln und einem roten Kanu erfahren, wie die Finnen wirklich sind.

Gankino Circus, Fr., 27. Januar, 20 Uhr, Lustspielhaus, Occamstraße 8, Tel. 34 49 74