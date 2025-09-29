Auf der Suche nach dem Gegenteil von Rock’n’Roll landen nicht wenige in der fränkischen Provinz, sehr viele mit Sicherheit bei Markus Söder. Man muss nun nicht auch noch darauf einsteigen, dass der gerade vom Hobby-Essenstester auf Freizeit-Entertainer umsteigt, wie seine im Studio von Leslie „Dschinghis Khan“ Mandoki zusammengebastelte Version des Wiesn-Hits „Sweet Caroline“ zeigt. Es soll an dieser Stelle aber kurz an das öffentliche Gesangsdebüt des Nürnberger Politikers erinnert werden: „Sie hieß Mary-Anne“ von Freddy Quinn ausgerechnet in der Musikerhochburg der Sendung „Inas Nacht“ zu singen, da muss man schon Eier haben. Aber ist das Rock’n’Roll? Dann schon eher Gastgeberin Ina Müllers Schwips-geborene Frage an Söder: „Sag mal, Markus, hast du eigentlich einen Anker auf den Sack tätowiert.“

Aber doch, Franken ist des Rock’n’Roll mächtig, wie nicht nur das am 9. Oktober wieder ausufernde urbane Festival „Nürnberg Pop“ beweist. Sondern das beweist vor allem der bekannteste Kulturexport von Dietenhofen (außer den Herpa-Modellautos): Gankino Circus. Dieses Quartett aus einstigen Musikkapellen-Freunden hat sich vor 18 Jahren in die weite Welt des Rock aufgemacht, und ist tatsächlich bis Kasachstan und Kirgisistan gekommen. Freilich hat man sie ob ihrer Vorliebe fürs Folkige, den Balkan, den Klezmer, wegen ihres Instrumentariums mit Klarinette, Akkordeon und Banjo, wegen ihrer Clownerei und den endlosen Abschweifungen in den Ansagen eher der Kleinkunst zugerechnet. Die „Erfinder des Genres Kabarettkonzert“ selbst sehen ihr Tour-Leben im Wanderzirkus der Ekstase aber durchaus als Rock’n’Roll.

Und das eine wird ja vor allem bei der Betrachtung seines Gegenteils überdeutlich. Wie sich beim Hören des aktuellen Gankino-Circus-Albums herausstellt: „Das Gegenteil von Rock’n’Roll“. Damit meinen die vier nämlich das Heimkommen in ihr Dorfidyll, von ihren Rock-Reisen oder aus der Großstadt, wo Sänger Simon Schorndanner (optisch der John Cleese Frankens) längst wohnt (in Leipzig). Bei „Amol im Jahr“ verfallen sie sogleich in die nur noch gezielt eingesetzte Mundart, einmal im Jahr kämen sie also zurück, „wo der Sommer so nach Spezi riecht“ und wo „Major Tom noch auf den Partys läuft“. Und in ihrem Raumschiff bringen die Fernreisenden mit: den Glamour, das Saxofon, den Pop-Pepp. Manchmal kippt die Nostalgie auch ins Weinerliche, etwa in „Lemberg (Lwiw)“ (sie tourten früher mal durch die Ukraine), dessen Gedanken-Collage („Wann kann ich zurück zu dir?“) und vor allem die Trompete doch sehr an Element of Crime erinnern.

In „Wieder ham“ machen sie die Heimat zum Ruhepol rastloser Rocker: „Wo alles ist, wie es ist, wie’s scho immer woar“ klingt nach Hamburger Heimatblues mit Schifferklavier. Das ist nun aber kein Herabschauen auf die platte Provinz, mehr ein Sehnen nach Teenager-Liebe und Besäufnis mit Freunden in einer Dorfkneipe wie dem „Rudi’s“. Das wiederum haben die Kollegen von Revolverheld schon vorgemacht („Das kann uns keiner nehmen“). Bei Schorndanner heißt es: „Und alles wie vor zwanzig Jahren / Du so schön und ich bin dicht.“ Das „Hey, wie geht’s dir eigentlich“ am Ende haben sie von den Sportfreunden Stiller geborgt. Was ja nur heißt: Die Gankinos sind so viel Indiepoprock wie nie zuvor.

Und so im Rausch geht es weiter. „Summer“, mit der finnischen ESC-Teilnehmerin Sandhja, pumpert lebenslustig, ein wenig ostig im Beat, sie tanzen durch den „Sommer, der bei uns im Wodka schwimmt“, den „Sommer, der die Not verschlingt“. Ein Kornfeld-Hit. Ein Rave.

Raus aus der Provinz sind „Gankino Circus“ schon lange gekommen. (Foto: Gregor Wiebe)

Also, die Provinz kann rocken. „Das Gegenteil von Rock’n’Roll“ verorten die vier im Titelsong ja auch eher in einer kleinbürgerlichen Geisteshaltung. Während man früher gemeinsam „am Wochenende high“ und „im Freibad“ war oder „Pulp Fiction“ in Dauerschleife sich reinzog, würde sich die hier angesungene Caroline (nicht Söders Sweet Caroline!) nun eher für Kreuzfahrten und Amazon-Prime interessieren: „Ich weiß jetzt auch nicht, was ich sagen soll, lass uns lieber tanzen gehen.“

In diesem Sinne treibt es sie wieder raus. Maximilian Eder, Simon Schorndanner, Ralf Wieland und Johannes Sens zieht es ins Wilde, Unbekannte. Das Instrumental „Der Zug um 7.40 Uhr“ klingt jedenfalls keineswegs nach verschnarchtem Pendlerfrust, sondern das rumpelt so flott und fröhlich dahin, als könnten sie’s nicht erwarten, wieder die weite Welt des Rock’n’Roll zu bereisen.

Gankino Circus, „Das Gegenteil von Rock’n’Roll“, Freitag, 3. Oktober, München, Lustspielhaus, weitere Konzerte: 4.10. Münchberg, 5.10. Furth im Wald, 10.10. Giebelstadt, 11.10. Dietenhofen