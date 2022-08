Wer Katzen hat, weiß das. Wer nicht, hat keine Ahnung. Die göttlichen Geschöpfe führen ihr Eigenleben. Und nicht nur das. Sie lenken die Welt. Zumindest die Hinterhöfe, die Straßen und Dächer. Und wer, bei der abgehackten Vorderpfote von Kater Matula, kann schon mit Sicherheit behaupten, dass es Katzenstadt nicht gibt? Die Menschen haben sich zurückgezogen, die "Gangs of Katzenstadt" haben das Sagen, quatsch, das Miauen. Aber Vorsicht, ein Kinderbuch ist der gleichnamige Roman keineswegs, hier schießt das Blut schon in Zeile drei aus dem Stumpf. Dieser Roman ist ein räudiger Fantasy-Thriller. Geschrieben haben das tollkühne Abenteuer der SZ-Redakteur Michael Bremmer und seine Freundin, Veronika Grüning, die das Buch auch illustriert hat. Beide lesen daraus vor und erzählen die Schöpfungsgeschichte im "Schwarzen Hahn" in Katzenstadt, pardon, in der Au.

"Gangs of Katzenstadt" (dtv), Buchpremiere, Mi., 17. Aug., 19-20 Uhr, danach Party, Schwarzer Hahn, Ohlmüllerstraße 8, Eintritt frei