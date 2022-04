Von Oliver Hochkeppel, München

Vor einem Eis-Wasserfall stehen sie auf dem Cover ihres aktuellen Albums die drei Ganes-Nymphen in prächtigen Kleidern und entrückt blickend. "Or brüm" heißt das Werk, "blaues Gold" auf Ladinisch. Dem Wasser also ist es gewidmet. Womit es zum einen zurück zu den Wurzeln geht, zum Gründungsmythos, nach dem das Trio auf dem am Elternhaus der Schwestern Elisabeth und Marlene Schuen vorbeifließenden Fluss entstand, in dem gemäß den Fanes-Sagen der Südtiroler Heimat Wasserhexen hausen: die Ganes, die einem je nach Betragen Glück oder Unglück bringen können. Zum anderen passt das natürlich prima in unsere Klimakatastrophen-Zeit. Um Umweltzerstörung geht es nämlich in den Songs, um Konsumwahn und Verschwendung. "Wasser ist kostbar. Lasst uns verantwortlich mit unserem Planeten umgehen!", steht denn auch auf der Rückseite des Booklets.

Freilich kleiden Ganes ihre Mahnungen wieder in ihr ganz eigenes Gewand. Der ätherische mehrstimmige Gesang auf Ladinisch - dieser seltenen rätoromanischen Sprache, wie sie in ihrer Heimat, dem Südtiroler Gadertal, noch gesprochen wird - ist das hervorstechende Markenzeichen, dazu kommen die filigranen Streicherklänge der studierten Musikerinnen. Stilistisch lassen sie sich dabei allerdings nicht festnageln. Auch auf "Or brüm" sind verwunschene Klangwolken, lyrische Kunstlieder mit hohem Klassikanteil und Experimente wie ein rückwärts wiederholtes Lied in Playlist-taugliche Pop-Songs eingerahmt. So ist der Opener "Tartaruga de Plastica" ein fröhliches, fast kindlich daherhüpfendes Stück über die Fahrt ans Meer, an den Strand - wenn auch mit der wenig fröhlichen finalen Volte, dass dort alles voller Plastik ist. Und die Schlussnummer "Assosta" hat nicht nur wegen ihrer einprägsamen Hookline alle Attribute für einen ordentlichen Charts-Hits. Je poppiger es wird, desto mehr ist der Multiinstrumentalist Raffael Holzhauser als Co-Autor wie mit passenden Gitarren- und Keyboard-Sounds beteiligt, auch der vom Jazz kommende Nick Flade (San2, Kupfer) mischt mehrfach mit.

Am bewährten Ganes-Sound ändert indes auch die neue Dritte im Bunde nichts. Ist doch 2018 Gründungsmitglied und Cousine Maria Moling ausgestiegen, um sich mehr ihren anderen Band- und Theaterprojekten widmen zu können. Dafür ist jetzt die Kontrabassistin Natalie Plöger an Bord, die man mit ihrer Band Elaiza bei einem Festival in Frankfurt kennenlernte. "Ihr Kontrabass ergänzt unsere Geigen perfekt, und sie hat eine tolle Stimme, die sehr gut zu unseren passt", befindet Marlene Schuen. Was die gebürtige Ostfriesin Plöger sogar bei einem Jodler wie "Rü Dla Grana" beweist. Die Saga der Musik-Nymphen aus La Val, die als Hubert-von-Goisern-Begleiterinnen vom Münchner Musikmanager Hage Hein entdeckt wurden, hier auch zeitweise ihre Zelte aufschlugen und ihre größten Erfolge feierten, geht also weiter. Nachdem "Or brüm" lange im Corona-Loch steckte, sind Ganes jetzt endlich mitten auf großer Tour mit vielen Bayern-Terminen. Die Wasserhexen, die glücklich machen.

Ganes: "Or brüm", Capriola/BlankoMusik/Sony; live unter anderem Mi., 27. April, Lux-Kirche Nürnberg, Fr., 29. April, Kulturzentrum neun Ingolstadt