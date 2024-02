Mit World of Warcraft-Sound in die Konzertsäle

Die Gamer haben es in der Hand: Weltpremiere von Arnold Schönbergs Monooper "Erwartung" (1924) als Video-Spiel ist am 17. Februar im Gaswerk Augsburg.

Immer mehr klassische Orchester entdecken die Musik aus Videospielen für sich. 7000 haben jetzt via Live-Streaming ein Konzert aus dem BR-Funkhaus verfolgt. Und nicht nur die Gamer-Community findet das supercool.

Von Paul Schäufele

"Clap clap clap" - "weltklasseclap" - "beste abendunterhaltung fr". Wo sonst nur applaudiert werden kann, wird im digitalen Raum symbolisch differenziert. Es gibt auch animierte Hände. Die werden stark beansprucht, denn die Reaktionen auf die Konzerte, in denen klassische Orchester die Soundtracks aus Videospielen präsentieren, etablieren sich und ziehen ein bisher wenig angesprochenes Publikum an. Die ehrwürdigen Institutionen versuchen sich damit auch an einer Antwort auf eine zentrale Frage - für wen spielen wir?