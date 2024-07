Krise des traditionellen Kunstmarkts:Galerie Thomas meldet Insolvenz an

Von Susanne Hermanski

Die Lage könnte prominenter nicht sein. Direkt gegenüber der Pinakothek der Moderne, mitten im Kunstareal prangt stolz der Name in großen Lettern an der weißen Fassade: Galerie Thomas Modern. Und doch ist die Situation verzweifelt. Die Galerie und Edition Raimund Thomas GmbH & Co. KG hat am 16. Juli beim Amtsgericht München ihren Insolvenzantrag eingereicht. Das bestätigen sowohl die Angestellten, die den Betrieb trotzdem aufrecht erhalten wollen, als auch der vorläufige Insolvenzverwalter Hubert Ampferl.