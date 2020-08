In der Galerie Whitebox im Werksviertel arbeitet die Berliner Künstlerin Alex Lebus derzeit in einer Sommerresidenz mit Papier. In der Reihe "Boxenstopp" gibt es am Freitag, 14. August, von 11 bis 13 Uhr und von 18 bis 20 Uhr, ein "Speed Dating" mit der Künstlerin. Interessierte können einzeln, mit Abstand und Maske, jeweils bis zu zehn Minuten lang Fragen an Alex Lebus richten und deren Arbeiten betrachten. Anmeldung unter www.whitebox.art.