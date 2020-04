Eigentlich war der Titel der Ausstellung "Teilhabe" wörtlich gemeint: Die Besucher der Galerie des Bezirks Oberbayern sollten selbst aktiv werden und Kunst mitgestalten. Das ist nun nicht möglich. Doch nun findet am Mittwoch, 8. Apri., von 19 bis 20 Uhr eine digitale Kunstführung statt. In einer Live-Video-Tour stellen die Künstler Monika Supé und Sinan von Stietencron ihr Konzept vor und reden über die Werke ihrer Ausstellung. Wer will, kann direkt Fragen stellen. Die Teilnahme funktioniert per Smartphone, Tablet oder Computer über den Browser, die Installation eines Programmes ist nicht erforderlich (Zugang über www.bezirk-oberbayern.de/galerie-live). Zudem wird die Führung simultan in Gebärdensprache übersetzt. Wer keine Zeit hat, kann sich die Führung später als Video unter www.kunst-inklusive.de ansehen.