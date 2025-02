Daniel Blau, der Sohn von Georg Baselitz, gibt seine Galerie auf und will zukünftig die Familiengeschäfte leiten. Einen Teil der Werke in seiner Galerie lässt er in Wien versteigern.

Von Evelyn Vogel

Mit einem Paukenschlag schließt Daniel Blau, Sohn des international renommierten Malers Georg Baselitz, seine Galerie in München. Statt den Galeriebestand schrittweise zu verkaufen, gibt Blau seine Schätze in eine Auktion. Dies hat er in einer „The Future of Blau“ betitelten Mitteilung in seinem E-Mail-Verteiler bekanntgegeben. Zu sehr fürchtet er demnach die zeitraubenden Auseinandersetzungen mit der Steuerbürokratie. „In Deutschland ist es unmöglich, eine Galerie elegant zu schließen“, schreibt er darin. Deswegen hat er offenbar eine aus seiner Sicht weniger mühsame Lösung gefunden. „Im März dieses Jahres beginnt das Dorotheum mit der Versteigerung unseres Bestandes an Werken auf Papier, nahezu ohne Vorbehalt“, so schreibt Blau.